Свят

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация през есента заради загубите на фронта

Украинският президент заяви, че Москва се нуждае от още военнослужещи, тъй като руската армия губи повече бойци, отколкото успява да набира

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  • Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване има информация за подготовка от Русия на нова голяма мобилизационна вълна през есента, тъй като Москва се нуждаела от повече войници за продължаване на войната.
  • Според Зеленски Русия губи повече военнослужещи на фронта, отколкото успява да набира, докато Киев продължава да забавя руското настъпление и да нанася удари по руска военна и логистична инфраструктура.
  • Предишната голяма руска мобилизация беше през септември 2022 г., когато бяха призовани около 300 000 резервисти; въпреки продължаващите бойни действия Русия все още не е успяла да превземе изцяло Донецка област - основна цел на настъплението ѝ.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „ясна информация“ от разузнавателните служби, според която Русия, изпитваща затруднения на фронта, подготвя нова, мащабна вълна на военна мобилизация през есента, предаде Франс прес.

„Разполагаме с ясна информация от разузнавателните служби, че Русия подготвя за есента нова, доста значителна вълна на мобилизация“, каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение. „В момента руснаците губят повече войници на фронта, отколкото успяват да наемат, но (Владимир) Путин продължава да възнамерява да увеличи броя на атаките и да разшири тази война. Той се нуждае от още повече руснаци, които да участват в щурмовете“, добави украинският президент.

Украйна се готви за унищожителен удар от Русия

Зеленски призова Украйна да се защитава „на всички равнища“ срещу тази заплаха – както на фронта, така и чрез продължаване на ударите дълбоко в руска територия, а също и по дипломатически път чрез разговори с „всички, които“ искат „да се приближат към мира“.

През последните месеци Киев успя значително да забави настъплението на руските войски и увеличи броя на ударите по промишлени обекти в дълбочина на Русия, както и по логистичната инфраструктура на руската армия, отбелязва Франс прес.

В края на септември 2022 г., когато руската армия изпитваше сериозни затруднения заради успешните украински контранастъпления, Москва вече проведе една вълна на мобилизация, при която бяха призовани около 300 000 резервисти, което позволи стабилизиране на фронтовата линия. Тогава стотици хиляди руснаци напуснаха страната, за да избегнат мобилизацията.

Зеленски: Русия се готви да мобилизира 300 000 военни до 1 юни (ВИДЕО)

След тази задължителна мобилизация руските власти, стремейки се да ограничат общественото недоволство, започнаха да набират десетки хиляди допълнителни военнослужещи на доброволен принцип, като им обещаваха много високи възнаграждения и социални придобивки.

На бойното поле руската армия все още не е успяла – близо четири години и половина след началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна – да завладее изцяло източната Донецка област, която остава основната ѝ военна цел.

(Във видеото: Зеленски назначи Игор Скибюк за нов началник на Генералния щаб на Украйна)

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Володимир Зеленски Руска мобилизация Война в Украйна Разузнаване Русия Украйна Фронтова линия Владимир Путин Контранастъпление Донецка област
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