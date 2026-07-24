Свят

САЩ удължиха с месец срока за продажбата на активите на „Лукойл“

Решението бе публикувано днес от американското финансово министерство

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 20:38
САЩ удължиха с месец срока за продажбата на активите на „Лукойл“
Източник: БГНЕС

М инистерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл“, предаде „Ройтерс“.

Решението бе публикувано днес от американското финансово министерство.

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

В края на януари „Лукойл“ постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и очаква одобрение на сделката от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и транзакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което  е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Бойчо Попов    
Лукойл САЩ санкции Русия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Възпитателка удряла и влачила по пода деца в детска ясла в София

Възпитателка удряла и влачила по пода деца в детска ясла в София

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Опра Уинфри разкри истинското си име

Опра Уинфри разкри истинското си име

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?
Ексклузивно

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Преди 10 часа
Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си
Ексклузивно

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Преди 10 часа
Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение
Ексклузивно

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Преди 13 часа
Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?
Ексклузивно

Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Военният хирург д-р Георги Кесов: По-големият риск за България не е балистична ракета, а терористична атака

Военният хирург д-р Георги Кесов: По-големият риск за България не е балистична ракета, а терористична атака

България Преди 52 минути

Д-р Георги Кесов: Аз съм преживял няколко ракетни атаки, стреляха по мен от покриви

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

България Преди 3 часа

Двамата обсъдиха и проекта за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ

Бил (вляво) прилича точно на Хайди с дългата си руса коса и бретон.

Невероятна прилика: Бил Каулиц от Tokio Hotel бе сбъркан със снаха си Хайди Клум

Любопитно Преди 4 часа

Фронтменът на Tokio Hotel Бил Каулиц смая феновете на червения килим, появявайки се с визия, идентична с тази на снаха му Хайди Клум. Дори актрисата София Вергара не пропусна да отбележи фрапиращата прилика между музиканта и супермодела

Кампанията Plant Health 4 Life: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Кампанията Plant Health 4 Life: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Любопитно Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Сняг заваля на връх Мусала в края на юли

България Преди 4 часа

Преминаващият студен фронт донесе валежи от сняг по високите върхове, вижте каква е прогнозата за утре

Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

България Преди 4 часа

От ГЕРБ-СДС определиха приетия бюджет като „тъжен“

<p>Русия удари: Ден на траур за украинската военна индустрия</p>

Русия удари в Киев, най-малко 10 загинали и близо 100 ранени

Свят Преди 5 часа

Целта е била изложение на военната индустрия

Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

България Преди 5 часа

Преди това той се скарал със служител на паркинга и го заплашил с метална щанга

Българските шофьори трябва да внимават защото проверки се правят и с необозначени автомобили

Хвърлен фас от колата в Гърция може да донесе сериозна глоба

БезГранично Преди 5 часа

Шофьор на Корфу вече беше санкциониран с 1312,50 евро

Скандал със стадо зебри и съюзник на Орбан в Унгария

Скандал със стадо зебри и съюзник на Орбан в Унгария

Свят Преди 5 часа

Официалната документация е разкрила „пълен хаос“ около 17-те зебри

Лекари предупреждават: Топ 6 храни и напитки, които правят лекарствата опасни

Лекари предупреждават: Топ 6 храни и напитки, които правят лекарствата опасни

Любопитно Преди 5 часа

Тези храни са здравословен избор за повечето хора, но за тези, които приемат определени медикаменти, могат да бъдат опасни

В класацията се отчитат и държавите, които издават виза при пристигане или изискват електронно разрешение за пътуване.

Българският паспорт е 11-и по сила в света

България Преди 6 часа

Българите могат да пътуват до 178 дестинации без предварително издадена виза

Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник

Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник

България Преди 6 часа

Извършена е спешна оперативна интервенция

Украинска ракетна атака в Русия: Шест жертви в завод и удари срещу руския „Амазон“

Украинска ракетна атака в Русия: Шест жертви в завод и удари срещу руския „Амазон“

Свят Преди 6 часа

Шестима души загинаха при украинска ракетна атака срещу завод в Кировска област. Напрежението ескалира с нови удари срещу складове на гиганта „Уайлдберис“ в Санкт Петербург и Крим – част от стратегията на Киев срещу руската икономика

.

Мним адвокат завлече обвиняем с хиляди левове и го вкара зад решетките

България Преди 6 часа

Районната прокуратура във Видин внесе обвинителен акт срещу юрист, който година наред се представял за адвокат. Той прибрал 3740 лв. от свой „клиент“, излъгал го да не се явява в съда и така човекът се озовал с мярка „задържане под стража“

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Любопитно Преди 6 часа

От популярните отборни празненства, които завладяха социалните мрежи, до историческите успехи на аутсайдерите, Мондиал 2026 се превърна в неочаквана витрина за невероятни дестинации извън утъпканите пътища

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Графа, Иво Димчев и Нина Николина ще огреят сцената на Аполония

Edna.bg

5 навика, които състаряват по-бързо – и които хората с младежки вид избягват

Edna.bg

Манчев: Не съм луд! Подкрепяйте отбора и протегнете ръка на Берое

Gong.bg

НА ЖИВО: Арда - Славия, съставите

Gong.bg

Наталия се прибра в родната си къща, близо 48 часа след като беше открита (ВИДЕО)

Nova.bg

Лъчезар Близнаков: От началото на месеца са проверени над 260 000 превозни средства

Nova.bg