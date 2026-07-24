САЩ удължиха с месец срока за продажбата на активите на „Лукойл“

М инистерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 22 август срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл“, предаде „Ройтерс“.

Решението бе публикувано днес от американското финансово министерство.

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си за продажба.

В края на януари „Лукойл“ постигна споразумение с американската инвестиционна компания „Карлайл“ за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и очаква одобрение на сделката от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Разрешението за извършване на определени сделки обхваща и транзакции, свързани с бензиностанциите на руската компания и активите ѝ в България, което е валидно до 29 октомври 2026 г. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.