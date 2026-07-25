Пожар засегна станция на НАСА в Испания, която поддържа връзка с космически сонди

- Горски пожар в Испания засегна един от трите ключови комплекса на НАСА за комуникация с далечния Космос - комплексът край Мадрид е бил евакуиран, а оценката на щетите ще започне след нормализиране на условията.
- НАСА временно пренасочи комуникациите към комплекса в Калифорния, за да запази връзката с космическите си апарати. Мрежата за дълбокия Космос включва още обекти в Голдстоун (САЩ) и Канбера (Австралия).
- Пожарите в Испания и Франция се свързват с екстремни климатични условия - продължителна суша и горещи вълни са направили растителността по-лесно запалима и са увеличили риска от мащабни огнища.
🔥 Los incendios dejan en una situación "crítica" a la estación de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid), vital para comunicarse con el espacio pic.twitter.com/91IjHW6nhP— El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) July 24, 2026
Способността на НАСА да поддържа комуникация със своите космически сонди и роботизирани апарати може да бъде застрашена, след като един от трите комплекса, осигуряващи връзка с далечния Космос, беше засегнат вчера от горски пожар в Испания. Засега няма оценка на нанесените щети, предаде Франс прес.
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Докато няколко големи пожара бушуват в района на Мадрид, един от тях е „преминал през“ комплекса на НАСА там. Целият персонал е бил евакуиран безопасно“, а евентуалните щети ще бъдат оценени веднага щом условията го позволят, заяви говорителка на ведомството
🚨 El complejo de Madrid de la Deep Space Network (DSN) de la NASA fue evacuado y se encuentra bajo peligro por los graves incendios forestales.— Frontera Espacial (@FronteraSpacial) July 24, 2026
Las llamas por ahora no han dañado ninguna parte del complejo, y se está combatiendo el fuego. pic.twitter.com/LMmoojlWXq
Комплексът, състоящ се от няколко гигантски антени, е един от трите обекта от мрежа, позволяваща на НАСА да поддържа комуникация с космическите апарати, изследващи най-отдалечените райони на Космоса. Другите два комплекса се намират в Голдстоун, в щата Калифорния и в Канбера, в Австралия.
El Ministerio del Interior ha ordenado la evacuación del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid en Robledo de Chavela por los incendios— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 24, 2026
Lola Cadierno, asistente ejecutiva de la NASA: "Sería una catástrofe, porque en esta parte del mundo no se podría hacer el… pic.twitter.com/PHxq5L7yJ6
Заради пожара и евакуацията на персонала НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния, съобщи говорителката, като увери, че по този начин се гарантира постоянна комуникация с космическите апарати.
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Испания и Франция в момента се борят с мащабни горски пожари, които са следствие от това, че горите и растителността са станали по-лесно запалими заради сушата и поредицата от екстремни горещи вълни, обхванали Западна Европа от юни насам.