Свят

Пожар засегна станция на НАСА в Испания, която поддържа връзка с космически сонди

Комплексът край Мадрид е част от глобална мрежа за комуникация с апарати в дълбокия Космос, а НАСА временно пренасочи дейностите към САЩ

25 юли 2026, 08:42
Пожар засегна обект на НАСА в района на Мадрид
Пожар засегна обект на НАСА в района на Мадрид   
Източник: БТА
  • Горски пожар в Испания засегна един от трите ключови комплекса на НАСА за комуникация с далечния Космос - комплексът край Мадрид е бил евакуиран, а оценката на щетите ще започне след нормализиране на условията.
  • НАСА временно пренасочи комуникациите към комплекса в Калифорния, за да запази връзката с космическите си апарати. Мрежата за дълбокия Космос включва още обекти в Голдстоун (САЩ) и Канбера (Австралия).
  • Пожарите в Испания и Франция се свързват с екстремни климатични условия - продължителна суша и горещи вълни са направили растителността по-лесно запалима и са увеличили риска от мащабни огнища.

Способността на НАСА да поддържа комуникация със своите космически сонди и роботизирани апарати може да бъде застрашена, след като един от трите комплекса, осигуряващи връзка с далечния Космос, беше засегнат вчера от горски пожар в Испания. Засега няма оценка на нанесените щети, предаде Франс прес.

Огнен ад в Испания: Пожар изпепели 12 000 хектара северно от Мадрид

Докато няколко големи пожара бушуват в района на Мадрид, един от тях е „преминал през“ комплекса на НАСА там. Целият персонал е бил евакуиран безопасно“, а евентуалните щети ще бъдат оценени веднага щом условията го позволят, заяви говорителка на ведомството

Комплексът, състоящ се от няколко гигантски антени, е един от трите обекта от мрежа, позволяваща на НАСА да поддържа комуникация с космическите апарати, изследващи най-отдалечените райони на Космоса. Другите два комплекса се намират в Голдстоун, в щата Калифорния и в Канбера, в Австралия.

Заради пожара и евакуацията на персонала НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния, съобщи говорителката, като увери, че по този начин се гарантира постоянна  комуникация с космическите апарати.

НАСА загуби връзка с Международната космическа станция

Испания и Франция в момента се борят с мащабни горски пожари, които са следствие от това, че горите и растителността са станали по-лесно запалими заради сушата и поредицата от екстремни горещи вълни, обхванали Западна Европа от юни насам.

Източник: БТА,     
горски пожар НАСА Испания комуникация с Космоса Мадрид космически апарати климатични условия горещи вълни Мрежа за дълбокия Космос евакуация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща

Обрат във времето през уикенда: Лятото се завръща

Тръмп предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта с Иран

Тръмп предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта с Иран

Какво празнуваме на 25 юли? Успението на света Анна

Какво празнуваме на 25 юли? Успението на света Анна

Косатки са наблюдавани да се блъскат в гигантски риби и да гледат как се „взривяват“ - вероятно за забавление

Косатки са наблюдавани да се блъскат в гигантски риби и да гледат как се „взривяват“ - вероятно за забавление

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

carmarket.bg
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Ексклузивно

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Преди 10 часа
<p>Тръмп: Благодаря Ви, Радев!</p>
Ексклузивно

Тръмп: Благодаря Ви, Радев!

Преди 11 часа
Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС
Ексклузивно

Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС

Преди 9 часа
Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна
Ексклузивно

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ракетата Starship изпълни нов тестов полет

Мъск изстреля „чудовището“ Starship: Най-мощната ракета в света направи нов тест в подготовка за мисии до Луната

Свят Преди 37 минути

24-метровата ракета излетя от Тексас с 20 спътника Starlink, докато НАСА следи развитието ѝ за бъдещи мисии до Луната

Асен Симеонов

Варненският съд ще реши за ареста на похитителя на Наталия

България Преди 1 час

Пастрокът на детето беше задържан на 23 юли, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна

Джунглата на Конго

С оранжеви устни и без палци: Откриха нов вид потайна маймуна

Любопитно Преди 2 часа

Чернокожият примат е забелязан и заснет скрит високо в короните на гъстите тропически гори в Националния парк Ломами, в централната източна част на страната

Планетата Земя

25 юли: 3 часа и 35 минути сред звездите – подвигът на Светлана Савицка

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Огненият ад край Мадрид се разраства, не може да бъде овладян

Огненият ад край Мадрид се разраства, не може да бъде овладян

Свят Преди 10 часа

Евакуирани са 26 000 души

ЕС ще извика постоянния представител на Русия

ЕС ще извика постоянния представител на Русия

Свят Преди 10 часа

Калас добави, че ще предложи нови санкции срещу руската военна промишленост

Шофьор бяга от полицията и блъсна патрулка край Несебър

Шофьор бяга от полицията и блъсна патрулка край Несебър

България Преди 11 часа

Мъжът е бил без документи за самоличност и без шофьорска книжка

САЩ удължиха с месец срока за продажбата на активите на „Лукойл“

САЩ удължиха с месец срока за продажбата на активите на „Лукойл“

Свят Преди 12 часа

Решението бе публикувано днес от американското финансово министерство

Военният хирург д-р Георги Кесов: По-големият риск за България не е балистична ракета, а терористична атака

Военният хирург д-р Георги Кесов: По-големият риск за България не е балистична ракета, а терористична атака

България Преди 12 часа

Д-р Георги Кесов: Аз съм преживял няколко ракетни атаки, стреляха по мен от покриви

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

България Преди 13 часа

Майката: Никога не съм губила надежда и я очаквах

Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница

Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница

България Преди 14 часа

Ивкова: Изграждането на детската болница е сред приоритетите на правителството

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

България Преди 14 часа

Двамата обсъдиха и проекта за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ

"Прогресивна България" вкарва "Добродетели и религии" в училищата

"Прогресивна България" вкарва "Добродетели и религии" в училищата

България Преди 15 часа

Освен това взима мерки за по-доброто владеене на български език и ограничаване на агресията в училище

Камион свали един от вентилаторите в тунел "Витиня"

Камион свали един от вентилаторите в тунел "Витиня"

България Преди 15 часа

От АПИ уверяват, че конструкцията на тунела и останалата част от вентилационната система не са засегнати

<p>Майката от &bdquo;Къщата на ужасите&ldquo; с 16 деца проговори</p>

Майката от „Къщата на ужасите“ с 16 деца проговори: Не са диви животни, просто сме бедни

Свят Преди 15 часа

Адвокатът на семейството отрича децата да не могат да говорят и оправдава потресаващата мизерия с „крайна бедност“

Бил (вляво) прилича точно на Хайди с дългата си руса коса и бретон.

Невероятна прилика: Бил Каулиц от Tokio Hotel бе сбъркан със снаха си Хайди Клум

Любопитно Преди 16 часа

Фронтменът на Tokio Hotel Бил Каулиц смая феновете на червения килим, появявайки се с визия, идентична с тази на снаха му Хайди Клум. Дори актрисата София Вергара не пропусна да отбележи фрапиращата прилика между музиканта и супермодела

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Пред съда: Крис Браун се призна за виновен за участие в сбиване

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 юли, събота

Edna.bg

Мохамед Салах се приближава до Бешикташ

Gong.bg

Ето къде ще играе едно от откритията на Мондиал 2026

Gong.bg

Жегата се завръща, но екстремни температури до 40 градуса не се очакват

Nova.bg

Може ли възпитанието да промени поведението на пътя

Nova.bg