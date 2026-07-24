България

Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница

Ивкова: Изграждането на детската болница е сред приоритетите на правителството

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 18:23
Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща
Сняг заваля на връх Мусала в края на юли

Сняг заваля на връх Мусала в края на юли
Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани
Българският паспорт е 11-и по сила в света

Българският паспорт е 11-и по сила в света
Катастрофи и несправедливи глоби заради невидими пътни знаци в София

Катастрофи и несправедливи глоби заради невидими пътни знаци в София
Военният министър Димитър Стоянов потвърди: България е поискала части за МиГ-29 от Полша

Военният министър Димитър Стоянов потвърди: България е поискала части за МиГ-29 от Полша
Американските самолети в „Безмер“ се забавят: Военният министър обяви кога ги очакваме

Американските самолети в „Безмер“ се забавят: Военният министър обяви кога ги очакваме
Криза в силистренската болница: Затвориха детското отделение

Криза в силистренската болница: Затвориха детското отделение

М инистерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на Националната детска болница. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на спекулациите за бъдещето и финансирането на проекта.

„Когато отговарям пред обществото, трябва да мога да кажа какви стъпки реално МЗ предприема, за да се стигне до детска болница, а не да казвам: дружеството всъщност взима решенията“, подчерта Ивкова.

Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

Трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 г., а шест години по-късно резултатът е една обжалвана процедура.

“Изисках да получа линеен график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за процеса, за да достигнем до детска болница, която да е високотехнологична и да предоставя висококачествени услуги”, заяви Ивкова.

Тя отхвърли категорично твърденията, че държавата се отказва от проекта:

“В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес.”

Здравната инвестиционна компания разполага с над 46 млн. евро. Допълнителни средства за тази година не са необходими, тъй като процедурата за проектиране и авторски надзор е обжалвана и се разглежда от Върховния административен съд.

“Още повече, всички вие знаете в каква правна безпътица е в момента този проект за детска болница”, заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че няма опасност от липса на финансиране. В момента проектът не е на етап строителство, а на етап обжалвана процедура за проектиране и авторски надзор. Необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на тригодишната бюджетна прогноза.

Министър Ивкова посочи още, че констатациите на Комисията за защита на конкуренцията са за прекомерно завишени изисквания към кандидатите. Според КЗК съчетаването на тези критерии ограничава конкуренцията и поражда съмнения за насочване към конкретен изпълнител

По-рано днес от Асен Василев от „Продължаваме промяната“, както и Теменужка Петкова и Георг Георгиев от ГЕРБ критикуваха приетия закон за държавния бюджет за 2026 г., като една от основните им критики беше за липсата на „текстовете за Националната детска болница, които бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Пеева    
детска болница здравеопазване финансиране Катя Ивкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Възпитателка удряла и влачила по пода деца в детска ясла в София

Възпитателка удряла и влачила по пода деца в детска ясла в София

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Опра Уинфри разкри истинското си име

Опра Уинфри разкри истинското си име

Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

carmarket.bg
Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?
Ексклузивно

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Преди 8 часа
Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си
Ексклузивно

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Преди 9 часа
Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение
Ексклузивно

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Преди 12 часа
Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?
Ексклузивно

Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

Румен Радев говори за рафинерията в Бургас с министъра на енергетиката на САЩ

България Преди 1 час

Двамата обсъдиха и проекта за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ

"Прогресивна България" вкарва "Добродетели и религии" в училищата

"Прогресивна България" вкарва "Добродетели и религии" в училищата

България Преди 1 час

Освен това взима мерки за по-доброто владеене на български език и ограничаване на агресията в училище

<p>Русия удари: Ден на траур за украинската военна индустрия</p>

Русия удари в Киев, най-малко 10 загинали и близо 100 ранени

Свят Преди 3 часа

Целта е била изложение на военната индустрия

Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

България Преди 3 часа

Преди това той се скарал със служител на паркинга и го заплашил с метална щанга

Българските шофьори трябва да внимават защото проверки се правят и с необозначени автомобили

Хвърлен фас от колата в Гърция може да донесе сериозна глоба

БезГранично Преди 3 часа

Шофьор на Корфу вече беше санкциониран с 1312,50 евро

Скандал със стадо зебри и съюзник на Орбан в Унгария

Скандал със стадо зебри и съюзник на Орбан в Унгария

Свят Преди 4 часа

Официалната документация е разкрила „пълен хаос“ около 17-те зебри

Лекари предупреждават: Топ 6 храни и напитки, които правят лекарствата опасни

Лекари предупреждават: Топ 6 храни и напитки, които правят лекарствата опасни

Любопитно Преди 4 часа

Тези храни са здравословен избор за повечето хора, но за тези, които приемат определени медикаменти, могат да бъдат опасни

Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник

Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник

България Преди 4 часа

Извършена е спешна оперативна интервенция

Украинска ракетна атака в Русия: Шест жертви в завод и удари срещу руския „Амазон“

Украинска ракетна атака в Русия: Шест жертви в завод и удари срещу руския „Амазон“

Свят Преди 5 часа

Шестима души загинаха при украинска ракетна атака срещу завод в Кировска област. Напрежението ескалира с нови удари срещу складове на гиганта „Уайлдберис“ в Санкт Петербург и Крим – част от стратегията на Киев срещу руската икономика

.

Мним адвокат завлече обвиняем с хиляди левове и го вкара зад решетките

България Преди 5 часа

Районната прокуратура във Видин внесе обвинителен акт срещу юрист, който година наред се представял за адвокат. Той прибрал 3740 лв. от свой „клиент“, излъгал го да не се явява в съда и така човекът се озовал с мярка „задържане под стража“

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Любопитно Преди 5 часа

От популярните отборни празненства, които завладяха социалните мрежи, до историческите успехи на аутсайдерите, Мондиал 2026 се превърна в неочаквана витрина за невероятни дестинации извън утъпканите пътища

Ейми Уайнхаус

„Нямаше увереност, оттам дойде алкохолът“: Майката на Ейми Уайнхаус с болезнена истина за певицата

Свят Преди 5 часа

Майката на Ейми Уайнхаус, Джанис, проговори откровено за нестихващата мъка и борбата на легендарната певица със зависимостта. 15 години след трагичната кончина на звездата семейството ѝ продължава да помага на други млади жени чрез нейната фондация

,

Тежък сблъсък във Виена: Круизен кораб с 200 души на борда се удари в кей, 14 са ранени

Свят Преди 5 часа

Речен круизен кораб с 200 души на борда се блъсна силно в кея и шлюза „Фройденау“ във Виена. При инцидента 14 туристи са с леки наранявания, а шестима са откарани в болница. В корпуса на плавателния съд няма пробойни, съобщават властите

Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света

Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света

България Преди 5 часа

Тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания

ООН призова за евакуацията на 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток

ООН призова за евакуацията на 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

По данни на Международната морска организация най-малко 6000 моряци на стотици кораби са блокирани в Ормузкия проток и не могат да бъдат евакуирани въпреки действащото примирие

След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия

След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия

Любопитно Преди 6 часа

След четвърт век съвместен живот и трима синове, супермоделът Ева Херцигова и италианският бизнесмен Грегорио Марсиай сключиха брак. Двойката организира интимна и стилна церемония в Торино, заобиколена от семейството и най-близките си приятели

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

5 навика, които състаряват по-бързо – и които хората с младежки вид избягват

Edna.bg

Снежана Макавеева строи къща на село

Edna.bg

Уау! Падна извънземен гол в Mr Bit Втора лига (видео)

Gong.bg

Важно решение на БФС - италианец поема Съдийската комисия

Gong.bg

Наталия се прибра в родната си къща, близо 48 часа след като беше открита (ВИДЕО)

Nova.bg

Не са необходими средства от бюджета за детската болница през тази година, обясни здравният министър

Nova.bg