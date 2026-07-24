Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница

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М инистерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на Националната детска болница. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на спекулациите за бъдещето и финансирането на проекта.

„Когато отговарям пред обществото, трябва да мога да кажа какви стъпки реално МЗ предприема, за да се стигне до детска болница, а не да казвам: дружеството всъщност взима решенията“, подчерта Ивкова.

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Трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 г., а шест години по-късно резултатът е една обжалвана процедура.

“Изисках да получа линеен график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за процеса, за да достигнем до детска болница, която да е високотехнологична и да предоставя висококачествени услуги”, заяви Ивкова.

Тя отхвърли категорично твърденията, че държавата се отказва от проекта:

“В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес.”

Здравната инвестиционна компания разполага с над 46 млн. евро. Допълнителни средства за тази година не са необходими, тъй като процедурата за проектиране и авторски надзор е обжалвана и се разглежда от Върховния административен съд.

“Още повече, всички вие знаете в каква правна безпътица е в момента този проект за детска болница”, заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че няма опасност от липса на финансиране. В момента проектът не е на етап строителство, а на етап обжалвана процедура за проектиране и авторски надзор. Необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на тригодишната бюджетна прогноза.

Министър Ивкова посочи още, че констатациите на Комисията за защита на конкуренцията са за прекомерно завишени изисквания към кандидатите. Според КЗК съчетаването на тези критерии ограничава конкуренцията и поражда съмнения за насочване към конкретен изпълнител

По-рано днес от Асен Василев от „Продължаваме промяната“, както и Теменужка Петкова и Георг Георгиев от ГЕРБ критикуваха приетия закон за държавния бюджет за 2026 г., като една от основните им критики беше за липсата на „текстовете за Националната детска болница, които бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам“.