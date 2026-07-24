"Прогресивна България" вкарва "Добродетели и религии" в училищата

"Прогресивна България" предлага промени в Закона за предучилищното и училищното образование, насочени към по-доброто владеене на български език и ограничаване на агресията в училище.

Законопроектът предвижда въвеждане на система за ранно установяване на деца с недостатъчни познания по български език чрез оценки при постъпване в детска градина, в края на предучилищното образование, при записване в първи клас, както и за деца, завръщащи се от чужбина или получили международна закрила. Според резултатите те ще получават допълнителни часове по български език или ще преминават през подготвителен езиков клас.

НС прие промени, с които се въвежда "Добродетели и религия" в училище

Предвижда се и проверка в края на първи клас за учениците, които не са постигнали необходимите резултати по български език и литература.

Друга основна промяна е въвеждането на задължителен учебен предмет "Добродетели и религии", който ще има три варианта за избор:

"Религия - Православие";

"Религия - Ислям";

"Добродетели, етика и гражданско образование".

Изборът ще се прави от родителите, а впоследствие и от учениците според възрастта им. Предметът няма да има за цел религиозно възпитание, а развитие на морални, социални и граждански ценности.

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

Предлага се обучението по новия предмет да започне поетапно от учебната 2028/2029 г., първоначално за учениците в първи клас, като всяка следваща година ще обхваща и по-горните класове.