Свят

Украинска ракетна атака в Русия: Шест жертви в завод и удари срещу руския „Амазон“

Шестима души загинаха при украинска ракетна атака срещу завод в Кировска област. Напрежението ескалира с нови удари срещу складове на гиганта „Уайлдберис“ в Санкт Петербург и Крим – част от стратегията на Киев срещу руската икономика

24 юли 2026, 14:30
„Нямаше увереност, оттам дойде алкохолът“: Майката на Ейми Уайнхаус с болезнена истина за певицата

„Нямаше увереност, оттам дойде алкохолът“: Майката на Ейми Уайнхаус с болезнена истина за певицата
ООН призова за евакуацията на 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток

ООН призова за евакуацията на 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток
Украински F-16 сваля руски Су-35 в исторически първи сблъсък

Украински F-16 сваля руски Су-35 в исторически първи сблъсък
Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца

Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца
„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите
Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение
Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия
ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Ш естима души бяха убити и 26 бяха ранени при украинска ракетна атака срещу завод в руската Кировска област, съобщи днес губернаторът на областта Александър Соколов, цитиран от Ройтерс.

*Във видеото: Украински дронове атакуваха руска петролна инфраструктура

Той каза още, че някои от ранените са били приети в болница и че пожарът, причинен от атаката, вече е потушен.

Междувременно търговският гигант "Уайлдберис" (Wildberries), който е руската версия на "Амазон" (Amazon), заяви, че още три склада на компанията са били атакувани снощи от Украйна.

Атаките са част от кампанията на Киев срещу руската икономика и логистични вериги, отбелязва Ройтерс.

Основателката на "Уайлдберис" и най-богатата жена в Русия Татяна Ким заяви, че най-новите атаки са били насочени срещу складове в Санкт Петербург, в Ленинградска област, както и в Симферопол, на контролирания от Русия Кримски полуостров.

"Успяхме да спасим част от обектите и стоките. Бих искала да благодаря на нашите служители, нашите герои – бърза евакуация бе извършена във всички наши складове", каза още Ким. "По предварителна информация няма жертви", добави тя.

Компанията "Уайлдберис", срещу която ЕС тази седмица наложи санкции заради финансовия принос на банковия ѝ бизнес към бюджета на Русия, има централна роля в руската потребителска икономика, отбелязва Ройтерс. Украйна, изглежда, взема на прицел компанията като част от опитите си да гарантира, че обикновените руснаци ще усетят последиците от войната, която продължава вече повече от четири години.

Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че складовете на компанията са логистични центрове, участващи в снабдяването на руските сили с части за дронове и друго оборудване. Кремъл отрича, че "Уайлдберис" се занимава с военни доставки. 

Ким обвини Украйна, че атакува обикновени хора, които си вършат работата, след като при първата подобна атака по-рано този месец бяха убити осем работници.

Източник: БГНЕС    
Войната в Украйна Ракетна атака Русия Украйна Уайлдберис Жертви Атаки срещу складове Татяна Ким Санкции Кировска област
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия

След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия

Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си

Защо 11-годишната Наталия е тръгнала с пастрока си

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

Поредната китайска марка стъпва в България с коли, произвеждани в Грац

carmarket.bg
Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?
Ексклузивно

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Преди 3 часа
Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си
Ексклузивно

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Преди 4 часа
Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение
Ексклузивно

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Преди 7 часа
Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?
Ексклузивно

Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В класацията се отчитат и държавите, които издават виза при пристигане или изискват електронно разрешение за пътуване.

Българският паспорт е 11-и по сила в света

България Преди 10 минути

Българите могат да пътуват до 178 дестинации без предварително издадена виза

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

Любопитно Преди 43 минути

От популярните отборни празненства, които завладяха социалните мрежи, до историческите успехи на аутсайдерите, Мондиал 2026 се превърна в неочаквана витрина за невероятни дестинации извън утъпканите пътища

<p>Стоянов призна: Ние сме държавата от НАТО, поискала части за МиГ-29 от Варшава</p>

Военният министър Димитър Стоянов потвърди: България е поискала части за МиГ-29 от Полша

България Преди 1 час

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че България е изпратила официално писмо до Полша с въпрос какво възнамерява да прави страната с нейните МиГ-29 и дали е възможно София да получи резервни части за българските изтребители

Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света

Заедно с DARA и Карлос Насар: Мария Бакалова става посланик на българския туризъм пред света

България Преди 1 час

Тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания

Американските самолети в „Безмер“ се забавят: Военният министър обяви кога ги очакваме

Американските самолети в „Безмер“ се забавят: Военният министър обяви кога ги очакваме

България Преди 1 час

В района се очакват до 8 машини „Боинг KC-135“ и 250 военнослужещи след решение на Народното събрание

,

Отиде си дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

България Преди 2 часа

Тъжната вест съобщи нейният син

Парламентът гласува на второ четене бюджета за 2026 г.: Дефицит от 5,7% и минимална заплата 620 евро

Парламентът гласува на второ четене бюджета за 2026 г.: Дефицит от 5,7% и минимална заплата 620 евро

България Преди 2 часа

Кристиан Брюкнер е ранил полицай при инцидент пред супермаркет в германския град Кил

Главният заподозрян за изчезването на Мади Маккан нападна полицаи в Германия

Свят Преди 2 часа

Осъденият сексуален престъпник Кристиан Брюкнер, смятан за основен заподозрян за изчезването на малката Маделин Маккан, е ранил полицай при инцидент пред супермаркет в германския град Кил. До сблъсъка се стигнало след опит да бъде спрян да снима

Васил Терзиев освободи от длъжност директора на СПТО Николай Савов

Васил Терзиев освободи от длъжност директора на СПТО Николай Савов

България Преди 2 часа

Считано от понеделник управленското кормило на инсталацията поема Юлиан Даскалов, който е утвърден експерт с над седемнадесетгодишен международен опит в сферата на екологичната логистика рециклирането и управлението на боклука

,

Криза в силистренската болница: Затвориха детското отделение

България Преди 2 часа

Заради кризата в силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в дунавския град

Учен от НАСА умира 3 пъти: Какво всъщност има в Отвъдното

Учен от НАСА умира 3 пъти: Какво всъщност има в Отвъдното

Свят Преди 2 часа

Ингрид Хонкала, бивш учен от НАСА, твърди, че е добре запозната със смъртта, след като казва, че е изпадала в клинична смърт цели три пъти. Всеки път тя е имала едно и също прозрение

Министър-председателят на Япония Санае Такаичи

Японският премиер Санае Такаичи сподели, че спи „от нула до три часа“ на нощ

Свят Преди 2 часа

Признанието на първата жена министър-председател на Япония, Санае Такаичи, че спи между нула и три часа на денонощие, предизвика остра вълна от реакции. Дебатът за преумората и работохолизма в страната отново излезе на преден план

С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

България Преди 2 часа

Пробата на водача е отчела амфетамини и метамфетамини

Българските семейства в Гърция могат да получат еднократна помощ от 150 евро за дете, ако отговарят на условията и данните им са вписани правилно в гръцките регистри.

Българите в Гърция могат да получат по 150 евро за дете

БезГранично Преди 2 часа

Извънредната помощ е за семейства с деца, които отговарят на доходните условия

Барселона

Отвориха 700-годишни кралски гробници в Барселона и откриха смущаваща загадка

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи откриха 25 останки в осем кралски гробници, а самоличността им не съвпада с исторически приписваната им

,

Белга: Европейските диаманти отново избегнаха американските вносни мита

Свят Преди 3 часа

През септември 2025 г. организацията договори освобождаването ѝ от мита като част от търговското споразумение между Европейската комисия и САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

От 1929 г. до днес – носителките на „Мис България“, с които се гордеем

Edna.bg

От момичето от Бронкс до световна легенда: Историята на Дженифър Лопес, вдъхновила милиони

Edna.bg

Гръцки гранд уреди желан от Левски

Gong.bg

Юрген Клоп: В иделния случай това е върхът в кариерата ми

Gong.bg

Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер

Nova.bg

Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29

Nova.bg