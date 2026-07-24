„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

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Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

Ф ранция е поискала помощ от Европейския съюз за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

Над 20 000 евакуирани: Горски пожари бушуваха във Франция и Испания

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо.

"Франция помоли Европейския съюз да задейства програмата за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на включването в акциите на два хърватски самолета "Канадеър", два португалски самолета "Еър Трактър", както и на два хеликоптера "Блек хок" от Чехия и Словакия", отбеляза той.

Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо, отбелязва Ройтерс.