Свят

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

Над 10 000 души са евакуирани заради опустошителни пожари в Югозападна Франция. Президентът Еманюел Макрон поиска спешна подкрепа от ЕС, като Хърватия, Португалия, Чехия и Словакия вече изпращат летателна техника

24 юли 2026, 09:22
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Ф ранция е поискала помощ от Европейския съюз за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

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"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо.

"Франция помоли Европейския съюз да задейства програмата за гражданска защита. Скоро ще можем да разчитаме на включването в акциите на два хърватски самолета "Канадеър", два португалски самолета "Еър Трактър", както и на два хеликоптера "Блек хок" от Чехия и Словакия", отбеляза той.

Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА/Иво Тасев    
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