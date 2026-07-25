Косатки са наблюдавани да се блъскат в гигантски риби и да гледат как се „взривяват“ - вероятно за забавление

Косатки в Калифорнийския залив са наблюдавани да блъскат риби луна с висока скорост, като при удара телата на рибите се разкъсват на множество части - поведение, което досега не е описвано научно.

Изследователите смятат, че техниката може да има двойна роля – да улеснява разделянето на храната за малките косатки или просто да е форма на игра и социално взаимодействие между изключително интелигентните хищници.

Наблюденията разкриват нова стратегия за обработване на плячката – една косатка задържа рибата, друга се врязва в нея, а след това групата се храни, което показва сложна координация и сътрудничество.

Killer whales: orcas blow fish to bits, study finds.



Video from US-based NGO Beneath The Waves shows an orca holding the tail of a sunfish, while another whale charges with full force into the already dead fish, which explodes into pieces – possibly an attempt to turn the fish… pic.twitter.com/ZK4ZUnSzMH — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2026

Косатки в Калифорнийския залив са били наблюдавани да се блъскат в едни от най-тежките риби в света и да гледат как телата им се разкъсват на части - очевидно понякога просто за забавление.

Изследователи са заснели кадри, на които се вижда как трупове на риби луна се разпръсват на парчета, след като косатки се врязват в тях при две отделни събития.

При един от случаите учените наблюдавали как една косатка държи тялото на рибата луна за перката, докато друга се устремява към нея като торпедо и я разбива на хиляди парчета.

Макар поведението да може да представлява начин за разделяне на храната на по-малки части за малките косатки, изследователите подозират, че причината може да е и съвсем различна - игра.

„Косатките често разкъсват плячката си и я споделят с други членове на групата, включително малки и млади екземпляри“, обяснява Катрин Айрес, автор на ново изследване, описващо наблюденията, публикувано в списание Frontiers in Ethology.

„Документираме как една косатка държи рибата луна и я пуска точно преди друга косатка да я удари с висока скорост, което кара тъканите ѝ да се разпръснат на хиляди парчета“, казва д-р Айрес.

Учените обаче смятат, че методът с блъскането може да има и социална функция - просто да представлява игра за тези морски хищници.

Косатките са известни като изключително интелигентни и безмилостни ловци. Наблюдавани са да ловуват плячка, по-голяма от самите тях, включително китове, като използват сложни стратегии.

Новата техника за лов на риби луна в Калифорнийския залив обаче досега не е била описвана от науката.

A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.



One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.



In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe — ABC News (@ABC) July 23, 2026

Гигантските риби луна

Рибите луна могат да достигнат дължина над три метра и тегло до два метрични тона.

Те плуват на различни дълбочини и често се издигат до повърхността, за да почиват - момент, в който са най-уязвими.

При един такъв случай през 2024 г. изследователи наблюдавали група косатки, които взаимодействали с току-що убита риба луна.

Женска косатка държала рибата за опашната перка, докато мъжки екземпляр ускорил и се насочил към тях.

Женската пуснала рибата непосредствено преди мъжкият да се блъсне в нея, което довело до раздробяване на тъканите ѝ и разпръскването им във водата.

След това млада косатка започнала да се храни с по-малките парчета от рибата.

Възрастните екземпляри били наблюдавани да изяждат останалите по-големи части от тялото, но не консумирали малките фрагменти, разпръснати във водата.

Подобно събитие било документирано и през 2025 г., като отново било наблюдавано същото поведение - една косатка задържа плячката, друга се блъска в нея, след което групата се храни.

Five whale watchers got a front-row seat Sunday as a family of orcas tore through a pod of dolphins in Monterey Bay during an unusually intense feeding event. Their captain caught the encounter on video. pic.twitter.com/1kewDTQrPq — SFGATE (@SFGate) July 20, 2026

Нова стратегия за лов и обработка на плячката

Това са първите случаи, при които косатки са наблюдавани да използват блъскането като стратегия за лов, което дава нова информация за способността им да координират действията си и да си сътрудничат.

Изследователите смятат, че блъскането вероятно е техника за обработване на храната, а не начин за нанасяне на смъртоносен удар.

Учените се надяват да наблюдават още подобни случаи с риби луна, за да установят точната роля на това поведение в популациите на косатките.

„Събирането на качествени идентификационни снимки винаги когато е възможно е от ключово значение. Все още откриваме нови техники, по които косатките ловуват и обработват плячката си“, казва д-р Айрес.

„Те са едни от най-впечатляващите морски хищници в света, но продължават да ни изненадват“, допълва тя.