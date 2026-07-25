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С оранжеви устни и без палци: Откриха нов вид потайна маймуна

Чернокожият примат е забелязан и заснет скрит високо в короните на гъстите тропически гори в Националния парк Ломами, в централната източна част на страната

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юли 2026, 06:51
С оранжеви устни и без палци: Откриха нов вид потайна маймуна
Джунглата на Конго   
Източник: iStock/GettyImages

М аймуна с впечатляващи розово-оранжеви устни и черно лице, която живее в горите на Демократична република Конго, е потвърдена от науката като нов вид, съобщава Би Би Си (BBC).

Чернокожият примат е забелязан и заснет скрит високо в короните на гъстите тропически гори в Националния парк Ломами, в централната източна част на страната.

Природозащитници, работещи там, за първи път съобщават, че са видели това необичайно изглеждащо животно още през 2008 г. Тогава обаче те успяват да направят само една размита снимка.

След още едно забелязване 10 години по-късно, международен екип се отправя на мисия, за да открие и проучи маймуната, разкривайки, че тя е неизвестен досега вид. Това е едва петият вид африканска маймуна, открит през последните 75 години.

Жуниор Амбоко, докторант във Флоридския атлантически университет, изиграва водеща роля в търсенето, което включва аудиозаписи, фотография и детайлни генетични изследвания.

Констатациите са публикувани в научното списание PLoS One.

Амбоко споделя пред BBC News, че е „невероятно усещане“ да погледнеш в лицето на животно, за чието съществуване толкова малко хора са подозирали.

Потаен вид

„Откриването“ на вид в този контекст означава официалното му регистриране и потвърждаване, че е еволюирал до степен да бъде генетично различен. Някои от местните хора вече са знаели за съществуването на маймуната и я наричат с общото име Ликуели.

Амбоко обаче отбелязва, че маймуните са „някак срамежливи“ и са склонни да се крият високо в дърветата. „Като част от нашето търсене проведохме интервюта с хора в 52 села близо до местата, където живеят животните. И само хората в осем от селата изобщо бяха виждали някога тези маймуни“, си спомня той.

Изследователският екип – от ДР Конго, САЩ и Германия – е дал на животното латинското наименование Colobus congoensis в знак на признание за естественото биоразнообразие в страната. То принадлежи към по-широката група на маймуните колобуси. „Това са наистина важни африкански маймуни, които нямат палци“, обяснява проф. Кейт Детуайлър от Флоридския атлантически университет.

„Те са растителноядни обитатели на горския свод, които са критична част от екосистемата. Смятаме, че те имат голямо значение за обработката на семената и покълването в гората“, добавя експертът.

Проф. Детуайлър предполага, че техните необичайни, ярки шарки по лицето биха могли да служат като визуален сигнал към другите животни – потенциално привлекателни за партньор или позволяващи на животните да се разпознават помежду си. Маймуните имат и характерен „ревящ“ вик. „Често ги чуваш, но не ги виждаш“, споделя Амбоко.

Учените смятат, че животните са редки и се срещат само в онази част на гората, където могат да намерят необходимата им храна и местообитание. Тъй като животните са обект на лов за месо, изследователите се надяват, че след като Colobus congoensis вече е класифициран като отделен вид, той може да бъде официално защитен.

Учените казват, че все още имат много въпроси относно този наскоро описан, потаен вид. Те планират да извършат по-подробно проучване, за да оценят числеността на популацията им и да изследват поведението им.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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