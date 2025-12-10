Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Ш арън Озбърн разкри последните трогателни думи на съпруга си Ози към нея, докато за първи път разказва съкрушителните подробности от деня, в който той е починал.

В разговор с Пиърс Морган в неговото предаване Uncensored скърбящата звезда, 73-годишна, даде откровен разказ за случилото се, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Легендата на Black Sabbath Ози почина от сърдечна недостатъчност в дома си в Бъкингамшър на 22 юли – само две седмици след като изнесе прощален концерт с бандата си на „Вила Парк“ в Бирмингам.

Сега, според The Sun, в първия им поглед към интервюто с Пиърс, последните му думи към нея в онзи ден били: „Целуни ме. Прегърни ме силно“. Тя разказа, че в злополучния ден той се събудил в 4 сутринта и само 20 минути по-късно вече бил мъртъв. Шарън изпищяла, след като го намерила отпуснат в домашната им фитнес-зала – той решил да тренира рано сутринта въпреки проблемите със здравето си по това време, включително предишни борби с пневмония и сепсис.

След като чула викове, тя хукнала към фитнеса – където той обикновено използвал крос-тренажор до 90 минути на ден. Шарън каза в интервюто: „Получил е сърдечен удар. Изтичах долу и ето го там, а те се опитваха да го реанимират, а аз казвах: „Не, просто го оставете. Оставете го. Не можете. Той си отиде“.

„Веднага знаех, че си е отишъл. Опитваха отново и отново и после го закараха с хеликоптер в болницата и пак опитаха, но беше ясно: „Той си отиде. Просто го оставете“.

Преди да отиде във фитнеса, Шарън каза, че той бил ставал и лягал цяла нощ и около 4:30 ч. сутринта ѝ казал: „Събуди се“, а тя му отговорила, че вече я е събудил. Тогава той казал: „Целуни ме. Прегърни ме силно“. След това слязъл долу за тренировката си и в рамките на 20 минути починал.

В разговора тя разкри още, че Ози знаел, че краят му наближава, и че лекар му казал, че ако изпълни планираното си последно шоу, „няма да го преживее“, но той настоял да го направи. Тя също подчерта, че никога няма да се омъжи отново след тази загуба, казвайки през сълзи: „Това е. Поне засега“.

Новината идва, след като миналата седмица Шарън и дъщеря ѝ Кели публикуваха трогателни посвещения на Ози по повод рождения му ден. На това, което щеше да бъде неговият 77-и рожден ден, Шарън публикува в Instagram почит и сподели серия от изпълнени с любов и невиждани досега снимки с него.

Тя написа към слайда: „Мили мой съпруже, празнувам деня, в който си роден. Никога няма да пусна ръката ти, докато не се видим отново от другата страна“. Шарън сподели и видео на цветна подредба в Бирмингам на моста Black Sabbath, на която пишело „Честит рожден ден, Ози“. Клиповете били поставени върху песента му See You On The Other Side. Цветната подредба включвала и табелка от четири от шестте му деца, на която пишело: „Обичаме те, тате. От Луи, Ейми, Кели и Джак“.

Междувременно Кели написа в своя отделна публикация: „Честит рожден ден, липсваш ми, тате! Обичам те повече от самия живот!“, заедно с подбрани снимки от детството ѝ с него.

В друга публикация тя сподели снимки от цветната подредба в Бирмингам и написа: „Честит рожден ден, тате, със сигурност не умря като обикновен човек! Животът без теб е труден, но няма ден, в който да не посвещавам живота си на любовта към теб и твоето наследство! Липсваш ми повече от всичко на света. Обичам те до вечността! Какво ли не бих дала да те видя да духнеш още една свещ“.

Ози изпитваше множество здравословни проблеми през последните години от живота си, включително падане през 2019 г. в дома им, което още повече влоши здравето му.

След новината за смъртта му, Шарън сподели в социалните мрежи благодарност към феновете за „невероятната любов и подкрепа“. Тя призна, че хората около нея са я „пренесли през всичко това“, добавяйки, че все още „търси опората си“ след загубата на съпруга, за когото често казвала, че живее за него.

Кели наскоро сподели мъката си в нов документален филм, сниман през последните три години от живота на Ози, разкривайки колко трудно е било да гледа как майка ѝ се грижи за него до последно. В една сцена Кели казва: „Мисля, че това, което се случва с майка ми, е най-съкрушителната част. Да гледа как мъжът, когото обича най-много, се смалява пред очите ѝ – това е наистина, наистина трудно“.

Само преди седмица Кели сподели трогателен клип на баща си, който украсява коледната елха, докато семейството се подготвя за първата си година без него. Кели разказа за традицията на семейство Озбърн да украсяват елхата заедно. Тя обясни, че обикновено поставят елхата именно днес, но че празниците никога няма да бъдат същите без Ози.

Към това добави сладко видео на покойния си баща, който разплита коледни лампички и се включва в празничното настроение. В клипа рок-легендата комично ругае, докато се опитва да разплете гирлянд от лампички. Накрая Ози вика към любимата си съпруга Шарън и моли за помощ, докато се оттегля.

Кели сподели клипа, републикуван от друг потребител, с думите: „Днес трябваше да сложим елхата! Нищо няма да е същото…“.

Ози почина, след като шест години се бореше с болестта на Паркинсон, само седмици след като Black Sabbath изнесоха последното си шоу заедно в родния им град. Рокерът се събра отново с оригиналните си колеги Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г., за да се сбогува емоционално с десетилетията си на сцена.

Новият документален филм на BBC One Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home ще проследи Завръщането на Принца на Мрака във Великобритания след повече от три десетилетия в САЩ. В него ще участват Джак и Кели, които ще говорят за болката на майка им през последните години на Ози, за операциите и грижите за него.

Филмът ще покаже и кадри зад кулисите от последния му концерт на „Вила Парк“ след дългата му борба с Паркинсон. Той следва документалния филм Ozzy: No Escape From Now на Paramount+, в който участва и по-голямата сестра на Кели и Джак – Ейми, разказвайки за последните години от живота на баща им.