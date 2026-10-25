ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това показват последните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 10:00 ч. на 26 октомври, при обработени 99,95% от секционните протоколи в районните избирателни комисии (РИК).
Кандидатпрезидентската двойка, издигната от инициативен комитет, получава 34.759% от гласовете, или 528 782 гласа.
На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.953% подкрепа, равняваща се на 486 099 гласа.
Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“. Те получават 12.544% от гласовете, или 190 828 гласа.
Как се разпределят останалите гласове
Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 10:00 ч. на 26 октомври резултатите на останалите кандидатпрезидентски двойки в страната са:
- Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ – 4,608% (70 097 гласа);
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от ПП „Величие“ – 3,788% (57 621 гласа);
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет – 2,393% (36 406 гласа).
- Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от гласувалите, или 67 326 души.
Как са гласували българите в чужбина
Резултатите зад граница се различават от тези в страната. При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии извън България Андрей Гюров и Георги Кандев водят с 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на второ място с 22,790% подкрепа, или 18 465 гласа.
Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 11,611% от гласовете в чужбина, или 9407 гласа.
На четвърто място зад граница са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6,472% (5244 гласа), следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 3,725% (3018 гласа).
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2,891% от гласувалите в чужбина, или 2342 души.