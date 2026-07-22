„Боли ме всеки ден“: Кели Озбърн отбеляза 1 година от загубата на баща си Ози

Т очно 1 година след като светът се сбогува с легендарния фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн, неговата дъщеря Кели Озбърн сподели трогателно послание в памет на покойния си баща. В писмо, публикувано в социалната мрежа Инстаграм, 41-годишната телевизионна звезда признава, че животът без него е най-трудното изпитание, през което е преминавала. Според нея болката от загубата е постоянна, но присъствието на музиканта продължава да се усеща във всеки спомен, песен и дневен детайл, пише Page Six.

Невъзможността за прегръдка и ежедневната болка

Кели споделя пред своите последователи, че най-тежката част от физическата липса на баща ѝ е невъзможността да го докосне, да хване ръката му или да усети сигурността, която само той е успявал да ѝ даде. Тя описва Ози като своя най-голям защитник, учител, най-добър приятел и разум в живота. Въпреки че остава изпълнена с любов към него, липсата на баща ѝ превръща всеки нов ден в истинско предизвикателство за нейното семейство.

Емоционалното писмо от юли 2026 г. надгражда друго нейно трогателно послание, публикувано по-рано през годината по случай Деня на бащата, който тя отбеляза за първи път без музиканта. Тогава бившата водеща на „Модна полиция“ разкри, че продължава да търси баща си в обикновените ежедневни ситуации, когато има нужда от съвет, иска да разкаже шега или да сподели свой личен успех, допълвайки, че болката е цената на дълбоката обич.

Kelly Osbourne ‘aches every single day’ as she mourns father Ozzy one year after death https://t.co/g6mHEv10Yn pic.twitter.com/wc52diQSao — New York Post (@nypost) July 22, 2026

Борбата с болестта и последните години на Ози

Легендарният вокалист почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст след продължителна и тежка битка с болестта на Паркинсон. Музикантът разкри публично своята диагноза още през 2020 г., след което последваха години на интензивно лечение и постоянна подкрепа от страна на най-близките му хора. Всички членове на семейството останаха плътно до него до последните му дни, осигурявайки му грижа и спокойствие.

Ози Озбърн оставr след себе си многобройно семейство. От дългогодишния си брак със съпругата си Шарън Озбърн той има 3 деца, сред които са 41-годишната Кели, 42-годишната Ейми и 40-годишният Джак. Наред с тях той е баща и на 3 по-големи деца от първия си брак с Телма Райли, продължил от 1971 г. до 1982 г., а именно 60-годишният Елиът, 47-годишната Джесика и 51-годишният Луис.

Любовта, пренесена към следващите поколения

В своите спомени Кели подчертава, че огромната обич, която носи към баща си, днес е насочена към нейния собствен син и майка ѝ Шарън. Тя описва възможността да обича някого толкова безрезервно като най-голямата привилегия в своя живот. Семейството продължава да пази спомена за рок иконата, намирайки утеха в богатата му музикална кариера и в красивите си съвместни изживявания от миналото.

Загубата на Ози Озбърн остави незапълнена празнота както в световната рок музика, така и в живота на неговите близки. За Кели и цялото семейство изминалата 1 година от смъртта му е период на скръб, но и на равносметка за огромното му наследство. Тя завършва своето послание с обещанието, че за нея е чест да прекара остатъка от живота си, обичайки го, докато не се срещнат отново.