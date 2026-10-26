Кой за кого гласува на изборите: Демографският профил на вота за Йотова, Гюров и Костадинов

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

Д анните от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“ на първия тур на президентските избори очертават отчетливи социално-демографски различия в подкрепата за основните кандидати. Най-съществени са разделенията по възраст, образование и тип населено място, като електоралните профили на Илияна Йотова и Андрей Гюров се различават значително при мобилизацията на отделните социални групи, пише NOVA.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Изследването на „Тренд“ с демографски разбивки за водещите кандидатпрезидентски двойки е финансирано от „Нова броадкастинг груп“ и „Евронюз“.

Източник: Тренд

Възрастово и поколенческо разделение

Андрей Гюров е лидер сред младите избиратели. В групата от 18 до 29 години той получава 42,5% срещу 27,1% за Илияна Йотова. Подобна е картината и сред хората на възраст между 30 и 39 години, където Гюров събира 40,5%, а Йотова – 27,8%. При избирателите между 40 и 49 години подкрепата за двамата практически се изравнява – 34% за Йотова и 34,1% за Гюров. С напредването на възрастта обаче съотношението се обръща категорично в полза на Йотова, като сред хората над 70 години тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров.

Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

Показателно е, че над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 22,6%. В същото време повече от една трета (36,1%) от електората на Гюров е на възраст под 40 години, докато при Йотова този дял е 21,4%. Тези данни показват съществено поколенческо разделение между двата основни електората.

Източник: Тренд

Столицата срещу провинцията и образователен ценз

Не по-малко отчетливо е разделението между столицата и останалата част от страната. Андрей Гюров печели категорично София с повече от двойна преднина. В областните градове Йотова има преднина – 34,8% срещу 30,8%. В малките градове и селата обаче нейното превъзходство е значително. Близо една трета (31,8%) от всички гласували за Гюров са жители на столицата, докато при Йотова този дял е едва 12,2%. Обратно, 45,8% от електората на Йотова живее в малки градове и села, докато при Гюров този дял е 26%.

Промени в процентите при 95% паралелното преброяване

Образованието също се откроява като разделителна линия. Сред избирателите с висше образование Андрей Гюров води с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова. При хората със средно образование съотношението е обратното – 41,3% подкрепят Йотова, а 24,7% Гюров. Близо две трети (65,5%) от избирателите на Гюров са с висше образование, докато при Йотова този дял е 47,1%.

Източник: Тренд

Профилът на Костадин Костадинов и моментът на вземане на решение

Електоралният профил на Костадин Костадинов се отличава от този на двамата водещи кандидати. Близо две трети (65,9%) от неговите избиратели са на възраст между 40 и 69 години. Младите до 30 години формират 9,1% от електората му, а хората над 70 години – 10,2%. По отношение на образованието 54,4% от гласувалите за Костадинов са с висше или полувисше образование, а 42,5% – със средно.

Източник: Тренд

Данните показват и различна степен на предварителна мобилизация. Две трети (66,3%) от избирателите на Илияна Йотова са взели решение за своя вот още преди началото на предизборната кампания. При Андрей Гюров този дял е 53,1%. За сметка на това една четвърт (25,4%) от подкрепилите Гюров са взели решение в рамките на кампанията, докато при Йотова този дял е 16,7%. Общо 55,7% от всички гласували са решили кого да подкрепят преди кампанията, 20,9% – по време на кампанията, 10,4% – в последните няколко дни, а 9,3% – в самия изборен ден.

Източник: Тренд

Партиен произход и преливане на гласове

Партийният произход разкрива различна степен на консолидация. Илияна Йотова успява да привлече 71,2% от гласувалите за „Прогресивна България“ на парламентарните избори през април 2026 г., както и 76,9% от избирателите на БСП - Обединена левица. За нея гласуват и 22,9% от тези на ГЕРБ-СДС.

Източник: Тренд

От своя страна Андрей Гюров консолидира 86,2% от избирателите на ПП-ДБ от парламентарния вот през април. Същевременно той привлича 47,6% от гласувалите за ГЕРБ-СДС, а към него се насочват и 12,3% от избирателите на „Прогресивна България“.