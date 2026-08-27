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Завръщането на „Принца на мрака“: Подготвят биографичен филм за Ози Озбърн

Една година след смъртта на Ози Озбърн семейството му работи активно по биографичен филм за рок легендата. Сценарият вече е готов, търси се режисьор, а синът му Джак разкри, че вече имат конкретен актьор предвид за главната роля

27 август 2026, 15:20
Завръщането на „Принца на мрака“: Подготвят биографичен филм за Ози Озбърн
Източник: gettyimages

Е дна година след смъртта на звездата на хевиметъла Ози Озбърн, семейството му работи по създаването на биографичен филм за него, съобщи електронното издание „Дедлайн“.

Синът на музикалната легенда - Джак Озбърн - наскоро разкри, че сценарият за биографичния филм за баща му вече е „готов“ и че в момента „се търсят режисьори“.

Съоснователят и първи вокалист на рок групата Black Sabbath и един от създателите на стила хевиметъл, известен още като „Принцът на мрака“, почина от инфаркт на 76-годишна възраст миналия юли. Преди това той се сбогува с многобройните си фенове по време на емблематичен концерт в Бирмингам. През 2019 г. рок музикантът беше диагностициран с болестта на Паркинсон.

„Действаме с пълна пара. Имаме такъв човек. Не ми е позволено да казвам кой е, но вече се проведоха разговори и ако всичко се нареди, ще бъде страхотно“, каза Джак Озбърн пред E! News, като разкри, че семейството вече има предвид конкретен човек, който да изиграе покойния музикант. 

„Имам едно правило, което винаги повтарям на срещите с майка ми или когато се занимавам със семейния бизнес. То е: „Дай на феновете това, което искат“. Това са нашите хора, за тях работим, за тях баща ми пишеше музика, за тях правеше турнета и затова правехме всички онези концерти. Това винаги е било водеща тема", каза Джак Озбърн, който е продуцент и режисьор.

„Тъй като правим филма за Ози съвместно със „Сони“, на срещите винаги казвам: „Не можем да направим някакъв претенциозен филм, разбираем само за ценители. Не, няма да направим това - по много причини, - но най-вече защото не е това, което феновете искат“, добави той. 

През 2021 г. в официалния профил на Ози Озбърн в Туитър беше обявено, че „Сони пикчърс“ (Sony Pictures) и „Полиграм ентъртейнмънт“ (Polygram Entertainment) „разработват биографичен филм, който ще проследи необикновения живот на рок легендата Ози Озбърн и голямата любовна история между него и съпругата му Шарън“, като за сценарист беше привлечен номинираният за „Оскар“ Лий Хол, припомня „Дедлайн“.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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