Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

- Булка в сватбена рокля и съпругът ѝ гласуваха на изборите в Белград.
- Избирателите в квартал „Блок 70“ ги посрещнаха с аплодисменти.
- Видео с необичайната им поява бързо се разпространи в социалните мрежи.
Млада жена в бяла сватбена рокля привлече вниманието на избирателите в Белград, след като пристигна заедно с младоженеца, за да упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.
Докато повечето младоженци след сватбената церемония се отправят към фотосесия или празненство, младата двойка избра първо да посети избирателната секция в квартал „Блок 70“ в сръбската столица.
Булка "избяга" от сватбата си, за да пусне бюлетина
На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как булката, облечена в дълга бяла сватбена рокля, пристига пред секцията заедно със своя съпруг.
Булка гласува със сватбената рокля точно преди да каже "ДА" (СНИМКИ)
Избирателите, които чакаха на опашка, посрещнаха младоженците с аплодисменти и овации, след което ги пропуснаха да гласуват без да чакат реда си.
Кадрите от необичайната поява на младата двойка бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Вижте в нашата галерия: