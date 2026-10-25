Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

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Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Булка в сватбена рокля и съпругът ѝ гласуваха на изборите в Белград.

Избирателите в квартал „Блок 70“ ги посрещнаха с аплодисменти.

Видео с необичайната им поява бързо се разпространи в социалните мрежи.

Млада жена в бяла сватбена рокля привлече вниманието на избирателите в Белград, след като пристигна заедно с младоженеца, за да упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

Докато повечето младоженци след сватбената церемония се отправят към фотосесия или празненство, младата двойка избра първо да посети избирателната секция в квартал „Блок 70“ в сръбската столица.

Булка "избяга" от сватбата си, за да пусне бюлетина

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как булката, облечена в дълга бяла сватбена рокля, пристига пред секцията заедно със своя съпруг.

Булка гласува със сватбената рокля точно преди да каже "ДА" (СНИМКИ)

Избирателите, които чакаха на опашка, посрещнаха младоженците с аплодисменти и овации, след което ги пропуснаха да гласуват без да чакат реда си.

Кадрите от необичайната поява на младата двойка бързо се разпространиха в социалните мрежи.