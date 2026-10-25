Свят

Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

Младоженците посетиха избирателна секция в квартал „Блок 70“, където присъстващите ги посрещнаха с аплодисменти

25 октомври 2026, 19:13
Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.
Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите
Болсонаро при гласуването си: Време е за истинска промяна в Бразилия

Болсонаро при гласуването си: Време е за истинска промяна в Бразилия
Европа има сериозен проблем със сиренето

Европа има сериозен проблем със сиренето
След операция, по халат и с катетър: Мъж отиде да гласува в Белград

След операция, по халат и с катетър: Мъж отиде да гласува в Белград
Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце

Необичайна гледка в Сърбия: Мъж гласува по халат и с куче в ръце
Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция

Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция
След пожар в обект на Starlink и паднал дрон: Литва затяга сигурността

След пожар в обект на Starlink и паднал дрон: Литва затяга сигурността
  • Булка в сватбена рокля и съпругът ѝ гласуваха на изборите в Белград.
  • Избирателите в квартал „Блок 70“ ги посрещнаха с аплодисменти.
  • Видео с необичайната им поява бързо се разпространи в социалните мрежи.

Млада жена в бяла сватбена рокля привлече вниманието на избирателите в Белград, след като пристигна заедно с младоженеца, за да упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

Докато повечето младоженци след сватбената церемония се отправят към фотосесия или празненство, младата двойка избра първо да посети избирателната секция в квартал „Блок 70“ в сръбската столица.

Булка "избяга" от сватбата си, за да пусне бюлетина

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как булката, облечена в дълга бяла сватбена рокля, пристига пред секцията заедно със своя съпруг.

Булка гласува със сватбената рокля точно преди да каже "ДА" (СНИМКИ)

Избирателите, които чакаха на опашка, посрещнаха младоженците с аплодисменти и овации, след което ги пропуснаха да гласуват без да чакат реда си.

Кадрите от необичайната поява на младата двойка бързо се разпространиха в социалните мрежи. 

Вижте в нашата галерия:

Сватбена еуфория и политически страсти: Вучич със съпругата си в бяло, младоженци пред урните и опашки за вота в Сърбия
25 снимки
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Източник: БГНЕС    
булка сватба избори Белград Сърбия младоженци гласуване сватбена рокля социални мрежи вирално видео
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Каква е избирателната активност в страната към 19:00 ч. по данни на

Каква е избирателната активност в страната към 19:00 ч. по данни на "Тренд"

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Отиде си проф. Александър Джеров - един от бащите на българската Конституция

Отиде си проф. Александър Джеров - един от бащите на българската Конституция

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 2 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Беше просто забавна идея": Как един остров в Норвегия се опита да премахне времето

"Беше просто забавна идея": Как един остров в Норвегия се опита да премахне времето

Любопитно Преди 5 минути

През 2019 г. норвежкият остров Сомарьой влезе в световните новини с идеята да стане първата зона без време. Години по-късно се оказва, че зад кампанията стои рекламен трик, но животът на това арктическо място наистина следва свой собствен ритъм

Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите

Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите

Любопитно Преди 27 минути

Проучванията показват, че около 10 до 12% от хората, които се доближават до смъртта заради сърдечен арест или тежко увредена нервна функция, пазят спомени за преживяване, близко до смъртта

Примата гласува: Лили Иванова с трогателен жест към изборната комисия

Примата гласува: Лили Иванова с трогателен жест към изборната комисия

България Преди 31 минути

Музикалната легенда спази традицията си и упражни правото си на глас на днешния президентски вот. Веднага след това тя публикува специално послание в социалните мрежи, за да трогне членовете на изборната си секция

Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция

Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция

Свят Преди 37 минути

Избирателните секции са празни, няма опашки, натрупване на хора, както на предишни избори

Владимир Путин

Путин: Протестите в Европа са резултат от собствените ѝ грешки, а не от руска намеса

Свят Преди 47 минути

Руският президент посочи високия държавен дълг, проблемите с интеграцията на мигрантите и зелената политика като причини за недоволството

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Приключи балотажът за нови членове на ВСС от квотата на прокурорите

България Преди 1 час

Ако отново не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани ще се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове

"Тотално унищожение на мрежата": Русия удари четири търговски центъра "Епицентър" за 24 часа

"Тотално унищожение на мрежата": Русия удари четири търговски центъра "Епицентър" за 24 часа

Свят Преди 1 час

Компанията определи ситуацията като критична след атаките в Харков, Запорожие, Виница и Полтава. Междувременно бяха съобщени жертви и ранени при удари в руски региони

Снимката е илюстративна

Смъртоносна алчност: Мъж отрови болната си майка и я зарови в двора за над $500 000

Свят Преди 1 час

Шок в Калифорния: 34-годишният Седрик фон Фердинанд е обвинен, че е убил с фентанил приемната си майка, докато се лекува от рак. Той скрил тялото ѝ в дълбок гроб, за да прехвърли имотите ѝ и да заличи следите си

Принц Уилям: Исках да бъда полицай, а след това и диджей - бях „DJ Xara“

Принц Уилям: Исках да бъда полицай, а след това и диджей - бях „DJ Xara“

Любопитно Преди 1 час

Преди официалните кралски задължения да превземат живота му, принцът на Уелс мечтаел за далеч по-обикновени професии. В "Шоуто на Грейъм Нортън" принц Уилям разкри неочаквани подробности за детските си мечти и тайния си музикален псевдоним

Джаред Кушнер

Доклад: Кушнер тайно управлявал милиарди долари от фондове на Саудитска Арабия и ОАЕ по време на първия мандат на Тръмп

Свят Преди 1 час

Съветникът и зет на Тръмп според публикация е получил достъп до близо 2 милиарда долара от държавите от Персийския залив за „лична употреба“ и като таен финансов ресурс за външната политика

Без часове след изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

Без часове след изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

България Преди 1 час

Изборите за седми президент на България ще объркат учебната програма на учениците

Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

България Преди 1 час

Полиция и пожарна са на мястото, предстои преценка за безопасността на помещението и евентуално преместване на секцията

<p>Иран иззе американски петрол и постигна обезщетение за&nbsp;&quot;децата-пеперуди&quot;&nbsp;</p>

САЩ обезщетява Иран за първи път: Казусът за санкциите срещу "децата-пеперуди"

Свят Преди 2 часа

Според неправителствената организация House of EB съдебното дело е свързано с американски санкции, засегнали доставките на специализирани превръзки за пациенти с рядкото заболяване

„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

Любопитно Преди 2 часа

93-годишната звезда от филма „Шемет“ на Алфред Хичкок Ким Новак разкрива защо е уредила тялото ѝ да бъде превърнато в компост. Актрисата иска нейните близки и приятели да използват почвата, за да засадят дървета и цветя в нейна памет

Турция готви военна революция: Първият в света самолетоносач за безпилотна армия излиза в морето

Турция готви военна революция: Първият в света самолетоносач за безпилотна армия излиза в морето

Свят Преди 2 часа

Анкара залага на съвместни операции с безпилотни бойни платформи, а командването на флота определя изпитанията като подготовка за бъдещи войни

Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

Борисов: Затова дойдох, гласувах, а пък хората да изберат

България Преди 2 часа

Той коментира и убийството на Слави Бинев

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Когато отхвърлянето боли твърде много: какво представлява режекционната дисфория

Edna.bg

Шарън Стоун зад волана на Bentley! Георги Тошев засне холивудската легенда в Бевърли Хилс

Edna.bg

Какъв процент избиратели са гласували до 19 ч.

Nova.bg

Повдигнаха обвинения само на един от задържаните за убийството на Слави Бинев

Nova.bg