Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Ш арън Озбърн направи грациозно завръщане пред обществото на 26 ноември 2025 г., като присъства на специално коктейлно събитие, домакинствано от модния дизайнер Ребека Валанс в Аки Лондон. Това беше първата ѝ публична поява след сърцераздирателната загуба на съпруга ѝ, легендарния рокер Ози Озбърн, пише Hello! .

73-годишната Шарън изглеждаше елегантна и изискана в дълга, червена пайетна рокля с дълги ръкави и нежно бляскаво сияние, което красиво улавяше светлината. Комплектът ѝ беше допълнен с черен клъч и лек грим, а характерната ѝ червена коса беше оформена в изчистено каре.

До нея беше дъщеря ѝ Кели Озбърн, която също изглеждаше зашеметяващо в прилепнала бледорозова рокля тип халтер с блестящи елементи и сребристи акценти. Косата ѝ, платинено руса, беше прибрана в елегантна прическа, а тя носеше черен, капитониран клъч. Двете стояха ръка за ръка, демонстрирайки единство и сила.

В една впечатляваща снимка майката и дъщерята са заедно с домакинята Ребека Валанс, която впечатли със сребриста металическа рокля с деликатен розов детайл на бюста. Тримата позираха пред изчистен мраморен под и модерна декорация, излъчвайки непринудена елегантност и топлина.

Певецът на Black Sabbath почина на 22 юли на 76-годишна възраст от сърдечен удар след години, в които страдаше от болестта на Паркинсон. Шарън беше изключително дискретна след погребението на Ози в родния му град Бирмингам. Съпругата и майка на три деца направи появата си в подкаста „The Osbournes“, който не е издавал епизод от септември 2024 г., заедно със сина си Джак и дъщеря си Кели.

Ясно беше, че тримата Озбърн все още скърбят за любимия си баща и съпруг, като и тримата се просълзиха по време на епизода. Шарън обясни, че са искали да запишат епизод, защото „толкова много хора се свързаха с тях“ и те искали да изразят благодарността си. Кели се съгласи, добавяйки: „Тази вълна от любов ни помага да знаем, че не сме сами в скръбта си.“

Шарън, Кели и Джак разказаха за здравословните проблеми на Ози и за събитията, довели до смъртта му през юли тази година. Шарън разкри, че през декември миналата година съпругът ѝ е паднал, което довело до силни болки в гърба. Ози разбрал, че е счупил прешлен и бил принуден да прекара значително време в болница. Там той развил пневмония.

Но Ози продължил напред. Шарън обясни, че той претърпял доста рискова операция за възстановяване на прешлена си, и по време на възстановяването получил сепсис – животозастрашаващо състояние, което може да доведе до органна недостатъчност, шок и дори смърт. Всичко това се случило докато музикантът се подготвял за последното си шоу. Кели сподели в подкаста, че никой не е знаел всички трудности, през които е минал Ози.

„Човешкият дух е по-силен от всичко“, каза Шарън.

„И Ози беше толкова решен да изиграе последното си шоу.“ И той го направи. На 5 юли Ози изнесе прощално шоу с Black Sabbath във Villa Park, Англия. Преди шоуто той сподели: „Това е моето финално повторение; моят шанс да благодаря на феновете си, че винаги са ме подкрепяли и са били до мен. Това означава всичко за мен. Вечно ще съм им благодарен за това, че дойдоха за мен и за феновете. Не мога да го опиша с думи, но се чувствам много емоционално и благословена.“