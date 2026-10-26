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Внезапно почина Ерик Бауза – актьорът, дал гласа си на Бъгс Бъни и Дафи Дък

Звездата от „Шантави рисунки“ Ерик Бауза почина внезапно на 46-годишна възраст след битка със сърдечно заболяване. Носителят на три награди „Еми“ бе съвременният глас на емблематичните герои Бъгс Бъни, Дафи Дък и много други любими анимационни персонажи

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 11:15
Внезапно почина Ерик Бауза – актьорът, дал гласа си на Бъгс Бъни и Дафи Дък
Ерик Бауза   
Източник: Getty

З вездата от „Шантави рисунки“ (Looney Tunes) Ерик Бауза почина внезапно на 46-годишна възраст след борба със сърдечно заболяване.

Носителят на награда „Еми“, който озвучаваше емблематични герои като Дафи Дък и Бъгс Бъни, е издъхнал внезапно, а скръбната вест бе съобщена от семейството му в Instagram.

Според медицинските записи на съдебния лекар в окръг Лос Анджелис, смъртта на Ерик е настъпила в резултат на сърдечно заболяване, пише Daily Mail.

В официално съобщение семейството на актьора заяви: „Ерик Бауза, носител на награда „Еми“ и съвременният глас на емблематичните герои от „Шантави рисунки“ Бъгс Бъни и Дафи Дък, както и на десетки други любими анимационни персонажи, почина внезапно. Повече подробности ще бъдат оповестени поетапно.“

За своите 25 години в индустрията канадският артист озвучи десетки любими герои и спечели три награди „Еми“ за ролите си в „Шантави рисунки“.

Той озвучи и редица герои в анимационната комедия „Койота срещу Акме“ (Coyote v Acme), чиято премиера бе през август. Сред тях бяха Бъгс Бъни, Дафи Дък, Пепе льо Пю, Порки Пиг, Елмър Фъд и Бързоходеца (бърз бягащата синя птица).

Преди време Ерик сподели, че като дете е бил огромен фен на „Шантави рисунки“ и непрекъснато се е опитвал да имитира гласовете от екран.

През 2021 г. той заяви пред NBC News: „Шантави рисунки“ надхвърлят всички езици и култури. Няма значение от коя част на планетата си. Комедията е разбираема за всеки.“

Бауза изигра и генерала на костенурките (Toad General) в „Супер Марио Bros.: Филмът“ от 2023 г., както и в неговото продължение „Супер Марио Galaxy: Филмът“, което се превърна в петия най-касов филм за 2026 г. в световен мащаб.

Актьорът спечели три награди „Еми“ за най-добро гласово изпълнение през 2022, 2023 и 2025 г. за участието си в различни анимационни поредици.

Чанинг Дънгли, председател на Warner Bros. Television Group и американските мрежи на компанията, бе сред първите, които отдадоха почит.

В официално изявление той посочи: „Ерик Бауза беше уникален глас, който донесе радост и смях на милиони хора по целия свят. Той тръгна по стъпките на титани като Мел Бланк. Самият Ерик казваше, че продължаването на легендарното наследство на „Шантави рисунки“ е било сред най-големите чести в живота му.“

Роден в Скарбъроу, Онтарио, Ерик прави своя дебют като озвучаващ актьор в канадския анимационен сериал The Ripping Friends.

Той започва пътя си в анимацията като дизайнер на герои за холивудски продуцентски студия, за да стигне до над 421 роли в киното, телевизията и видеоигрите, вписани в неговия IMDb профил.

Впоследствие Бауза се утвърди като категоричния съвременен наследник на легендарния глас Мел Бланк, като за първи път пое емблематичната роля на Бъгс Бъни през 2018 г.

Шоурънърът Питър Браунгард го кани на прослушване по време на паузите между записите за сериала „Чичо Дядо“ (Uncle Grandpa). Неговите официални дебютни епизоди като Бъгс Бъни излизат с премиерата на сериала Looney Tunes Cartoons по платформата HBO през 2020 г.

Филмовият продуцент и сценарист Кристофър ДеФария, който работи с Ерик по „Койота срещу Акме“, заяви пред Variety, че той ще бъде запомнен с „невероятната си следа в изкуството“.

„Той бе актьор, който озвучаваше анимационни герои с историческо значение, и въпреки това успя да изгради свое собствено уникално място в този бизнес“, каза ДеФария. „През изминалата година той имаше невероятно въздействие – както върху нашия филм, така и с това, че привлече вниманието на обществеността към това страхотно изкуство.“, добави той.

Редактор: Стела Христова
Ерик Бауза Шантави рисунки озвучаващ актьор Бъгс Бъни Дафи Дък смърт награда Еми анимация
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