Внезапно почина Ерик Бауза – актьорът, дал гласа си на Бъгс Бъни и Дафи Дък

З вездата от „Шантави рисунки“ (Looney Tunes) Ерик Бауза почина внезапно на 46-годишна възраст след борба със сърдечно заболяване.

Носителят на награда „Еми“, който озвучаваше емблематични герои като Дафи Дък и Бъгс Бъни, е издъхнал внезапно, а скръбната вест бе съобщена от семейството му в Instagram.

Според медицинските записи на съдебния лекар в окръг Лос Анджелис, смъртта на Ерик е настъпила в резултат на сърдечно заболяване, пише Daily Mail.

В официално съобщение семейството на актьора заяви: „Ерик Бауза, носител на награда „Еми“ и съвременният глас на емблематичните герои от „Шантави рисунки“ Бъгс Бъни и Дафи Дък, както и на десетки други любими анимационни персонажи, почина внезапно. Повече подробности ще бъдат оповестени поетапно.“

За своите 25 години в индустрията канадският артист озвучи десетки любими герои и спечели три награди „Еми“ за ролите си в „Шантави рисунки“.

Той озвучи и редица герои в анимационната комедия „Койота срещу Акме“ (Coyote v Acme), чиято премиера бе през август. Сред тях бяха Бъгс Бъни, Дафи Дък, Пепе льо Пю, Порки Пиг, Елмър Фъд и Бързоходеца (бърз бягащата синя птица).

Преди време Ерик сподели, че като дете е бил огромен фен на „Шантави рисунки“ и непрекъснато се е опитвал да имитира гласовете от екран.

През 2021 г. той заяви пред NBC News: „Шантави рисунки“ надхвърлят всички езици и култури. Няма значение от коя част на планетата си. Комедията е разбираема за всеки.“

Бауза изигра и генерала на костенурките (Toad General) в „Супер Марио Bros.: Филмът“ от 2023 г., както и в неговото продължение „Супер Марио Galaxy: Филмът“, което се превърна в петия най-касов филм за 2026 г. в световен мащаб.

Актьорът спечели три награди „Еми“ за най-добро гласово изпълнение през 2022, 2023 и 2025 г. за участието си в различни анимационни поредици.

We just lost another legend today 😔 Emmy-winning voice actor Eric Bauza has passed away suddenly at just 46, his family announced. No further details about his passing have been released at this time. For millions of animation fans, Bauza became one of the defining modern voices of Looney Tunes, taking on the enormous task of bringing characters created generations before him into the present. At different points, he voiced Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety, Marvin the Martian and several other members of the legendary cast. His Looney Tunes performances helped earn him three Emmy Awards. Some of his most memorable roles included: • Puss in Boots — The Adventures of Puss in Boots • Bugs Bunny — Looney Tunes Cartoons • Daffy Duck — The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie • Porky Pig — The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie • Woody Woodpecker — Woody Woodpecker • Master Splinter — Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles • Fozzie Bear — Muppet Babies • Marvin the Martian — Looney Tunes Cartoons • Stimpy — Ren & Stimpy: Adult Party Cartoon • Tweety Bird — Looney Tunes Cartoons • Amadeus Cho / Iron Spider — Ultimate Spider-Man • Foop / Irep — The Fairly OddParents • Tiger Claw — Teenage Mutant Ninja Turtles • Master Frown — Unikitty! • Rodolfo Rivera / White Pantera — El Tigre: The Adventures of Manny Rivera Bauza originally entered the animation industry as a character designer before becoming one of its most recognizable voice performers. What made his career remarkable was not simply the number of characters he played, but the trust placed in him to inherit voices as iconic as Bugs, Daffy and Porky while still creating memorable characters entirely his own. Rest in peace, Eric Bauza. He spent his career giving cartoons a voice, and generations of characters will continue speaking with a little piece of him. 🕊️