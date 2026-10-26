Любопитно

Пълна липса на страх: Историята на жената с уникален мозъчен дефект и науката зад човешкия ужас

Невролози разкриват тайните механизми в главата ни, които ни спасяват живота - и невероятната история на жената, която остана безчувствена към опасността

26 октомври 2026, 12:38
Пълна липса на страх: Историята на жената с уникален мозъчен дефект и науката зад човешкия ужас
Източник: iStock

С тягане в гърдите. Студена пот. Ускорен пулс. Спънато дишане. Страхът идва при нас по различни начини, но усещането винаги е едно и също: онзи панически глас в главата, който крещи: „О, Боже, това точно зад мен ли е?!“.

Но защо реакциите ни са толкова различни? За един човек е нужно да виси на ръба на скала, за да усети адреналин. За друг - просто да види малко, безобидно паяче в ъгъла.

Ако страхът е изцяло физиологичен процес в мозъка, значи ли това, че конкретно заболяване или увреждане може да лиши човек от възможността да го изпитва? И какво всъщност означава да живееш напълно безстрашно?

Страхът живее тук: Ролята на амигдалата

Ако трябва да посочим къде точно се ражда страхът, пръстът ни автоматично ще се насочи към амигдалата - две малки структури с формата на бадем, разположени в слепоочния дял на мозъка.

„Централната структура за обработка на страха е амигдалата. Сигналите от нашите сетивни системи преминават през мрежи в таламуса и се събират в амигдалата. Така че когато чуем скърцане на под или видим маскирана фигура в сенките, мозъкът ни веднага разбира, че предстои нещо страшно“, обяснява неврологът д-р Остин Лим. 

Амигдалата обаче не работи сама. Тя веднага изпраща сигнали към хипоталамуса, който задейства верижна реакция в цялото тяло: сърцето започва да изпомпва кръв, съдовете се разширяват, а дишането се учестява. Тялото се подготвя за незабавна реакция: „бий се или бягай“.

Феноменът „Пациентката SM“: Жената, която не знае какво е страх

Най-известният случай в неврологията, свързан със страха, е този на жена, известна под псевдонима „Пациентката SM“. Тя се ражда с рядко генетично заболяване, което постепенно и напълно унищожава амигдалата и в двете половини на мозъка ѝ.

В резултат на това тя напълно губи способността да изпитва страх - както при лабораторни експерименти, така и в реални смъртоносни ситуации.

В медицинския ѝ доклад е описан смразяващ случай, наречен „Инцидентът с ножа“. Непознат мъж я нападнал на улицата и опирал нож в гърлото ѝ. След като я пуснал, тя съвсем спокойно се прибрала у дома, а на следващия ден минала абсолютно необезпокоявана през същото място.

Нейният случай доказва нещо ключово: страхът не е просто неприятна емоция, той е наш жизненоважен учител. Без страх ние не се учим от опасните ситуации и бързо се превръщаме в лесна мишена.

Безстрашен или просто глупав?

Мечтата да живеем „без страх“ звучи примамливо, но в реалността тя е изключително опасна. Ситуацията е сходна с хората, родени с вродена нечувствителност към болка - те постоянно се нараняват, защото тялото им не изпраща сигнал за опасност.

Страхът ни предпазва от повторение на грешките. Тъкмо затова от векове приказките за деца (като „Хензел и Гретел“) са пълни с мрачни сюжетни обрати. Те са безопасен начин да научим децата си на предпазливост пред реалните опасности на света.

Можем ли да контролираме страха?

Когато страхът се активира от ежедневни и безобидни неща, той започва да пречи на качеството ни на живот. Добрата новина е, че мозъкът ни е пластичен. Изследвания показват, че чрез когнитивно-поведенческа терапия можем видимо да променим мозъчните си вериги и да повишим прага на чувствителност към уплаха.

А когато се nauчиме да контролираме страха в безопасна среда - като гледане на хорър филми или качване на скоростно влакче - той спира да ни плаши и се превръща в това, което всъщност обичаме: чист адреналин.

Източник: iflscience    
страх амигдала мозък бий се или бягай неврология психология на страха адреналин безстрашие Пациентката SM когнитивно-поведенческа терапия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 3 минути

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

14-годишно момче взе „Мерцедеса“ на баща си и се вряза в ограда в Заветско

България Преди 6 минути

Бащата и непълнолетният му син направили опит да укрият катастрофиралия автомобил в село Острово. Полицията свали регистрационните табели на колата и състави актове

Меган Маркъл

Бащата на Меган заминал за Филипините, защото „12-годишните там са законни“

Свят Преди 43 минути

Вътрешният министър на Филипините Джонвик Ремула заяви пред „Guardian“, че всички знаци сочат към това, че Томас-старши е възможно да е сексуален престъпник „от най-брутален вид“

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

България Преди 48 минути

В 64 секции изображението е замръзвало, а в 21 е имало звук без картина. Техническите аномалии не означават непременно нарушения при преброяването

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

България Преди 56 минути

Полицейска операция се провежда в града след инцидент през изминалата нощ. При нападението е повреден и патрулен автомобил

<p>Петролът отстъпи от върховете, но рискът от нова война остава</p>

Петролът поевтинява на фона на дипломация между САЩ и Иран, но атаките в Саудитска Арабия поддържат напрежението

Свят Преди 1 час

Цените се отдръпнаха след надежди за деескалация между САЩ и Иран, въпреки продължаващите атаки в Саудитска Арабия

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Свят Преди 1 час

Семен Новиков

Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана

България Преди 1 час

Успех за българския спорт: Олимпийският шампион Новиков и европейският първенец Назарян записаха по три безапелационни победи и ще се борят за финалните сблъсъци на Мондиала в Казахстан

Бил Гейтс

Бил Гейтс за ерата на AI: „Наеми робота, уволни човека и не се обръщай назад“

Свят Преди 1 час

В интервю за The Observer 70-годишният бизнесмен и филантроп сравни ерата на изкуствения интелект с „еволюционно събитие“, подобно на трансформационния преход от „маймуните към хората“

Попфолк певицата Иванка Великова Цветанова-Петкова (Ваня Великова) и риалити звездата Панайот Кючуков, познат като Пацо от „Биг Брадър“

Куриозът на президентския вот: Ваня Великова и Пацо от „Биг Брадър“ получиха над 4500 гласа на изборите

България Преди 1 час

Нестандартната кандидатпрезидентска двойка привлече около 4500 (според данните към 10:00 на 26.10.2026 при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК) от гласовете в битката за „Дондуков“ 2.

Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители.

Нови размирици в Албания: Камъни, коктейли „Молотов“ и водни оръдия срещу протестиращите

Свят Преди 1 час

Затварят временно аварийния път към Пампорово

Затварят временно аварийния път към Пампорово

България Преди 1 час

Движението на всички превозни средства ще бъде спряно до приключването на ремонтните дейности

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Свят Преди 1 час

Шарън Озбърн сподели трогателни подробности за последните часове на легендарния рокер и разкри как семейството се подготвя за премиерата на документалния филм, посветен на историческото последно шоу на Black Sabbath

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е първият национален вот след атаката, предвождана от Хамас на 7 октомври 2023 г., най-смъртоносният провал в сигурността в историята на Израел, и последвалите войни в Газа, Ливан и Иран, които мобилизираха голяма част от страната и впоследствие задълбочиха международната изолация на Израел

.

Племенницата на принцеса Даяна: Как лейди Кити Спенсър се превърна от тихо момиче в модна икона

Любопитно Преди 1 час

Племенницата на принцеса Даяна - лейди Кити Спенсър, се превърна от тиха аристократка в бляскава модна икона и съпруга на милиардер

Ерик Бауза

Внезапно почина Ерик Бауза – актьорът, дал гласа си на Бъгс Бъни и Дафи Дък

Свят Преди 2 часа

Звездата от „Шантави рисунки“ Ерик Бауза почина внезапно на 46-годишна възраст след битка със сърдечно заболяване. Носителят на три награди „Еми“ бе съвременният глас на емблематичните герои Бъгс Бъни, Дафи Дък и много други любими анимационни персонажи

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Не приели Любо Киров в музикалното училище, а днес песните му се изучават в учебниците

Edna.bg

След битката с рака: Джеси Джей сподели кадри от болничното легло

Edna.bg

„Тренд“: Демографският профил на избирателите - кой избра Йотова и кой подкрепи Гюров?

Nova.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg