Счупен глезен и патерици в кабината: Нови разкрития за фаталния полет на Кенеди-младши

Д есетилетия след трагичната самолетна катастрофа, отнела живота на Джон Ф. Кенеди-младши, съпругата му Каролин Бесет и сестра ѝ Лорън през юли 1999 г., нови архивни разкрития и биографични детайли хвърлят светлина върху това защо фаталният полет изобщо не е трябвало да се състои, съобщава Daily Mail.

Макар официалната версия на властите да сочеше пилотска грешка и лошо време, новите данни показват напрежението, болката и поредицата от злочести обстоятелства, предшествали трагедията в онази лятна нощ.

Травмата, която никой не отчита

Един от най-шокиращите детайли, които излизат на преден план в разследванията и новите материали, е физическото състояние на Кенеди-младши в дните преди катастрофата.

Съвсем малко преди полета до Мартас Винярд, Джон претърпява инцидент по време на парапланеризъм, при който чупи глезена си. В навечерието на пътуването му се наложило да отиде в болница, за да му махнат гипса, но кракът му все още е бил силно болен, чувствителен и неудобен - до степен, че се е наложило да се придвижва с патерици.

Открили тялото на Джон Ф. Кенеди-младши на 35 метра под водата - часове преди да прекратят търсенето

Управлението на малък самолет (Piper Saratoga) изисква прецизни движения на педалите и физически контрол, а травмираният крак на пилота сериозно е ограничил способността му да реагира адекватно в критична ситуация.

When John F Kennedy Jr lost control of his Piper Saratoga II on the night of July 16, 1999, Captain W Russell 'Russ' Webster was one of the first on the scene... here's his account https://t.co/PnclH4M7tf 🔗 https://t.co/6x4WZtm79k — Daily Mail (@DailyMail) October 25, 2026

Часовете преди трагедията: Трафик и пълен мрак

Напрежението се нагнетява и от логистичен кошмар в последния момент:

Задушаващ трафик: Заради огромните задръствания по пътищата към летището в Ню Джърси, Кенеди, Каролин и Лорън пристигат със сериозно закъснение.

Заради огромните задръствания по пътищата към летището в Ню Джърси, Кенеди, Каролин и Лорън пристигат със сериозно закъснение. Полет в пълна тъмнина: Забавянето означава, че вместо да летят по светло, както е било планирано, те излитат в късните вечерни часове. Самолетът се озовава над тъмните води на Атлантическия океан в комбинация от гъста мъгла и пълен мрак.

Липсата на видим хоризонт, неопитността му с нощното приборно летене и пресният спомен от счупения глезен се превръщат в смъртоносен капан. Самолетът навлиза в неконтролирана спирала и се разбива във водата само минути преди да достигне дестинацията си.