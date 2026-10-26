Затварят временно аварийния път към Пампорово

О т понеделник (26 октомври) започва асфалтирането на аварийния път в курортния комплекс „Пампорово“. Заради строителните дейности движението по отсечката се спира временно за всички превозни средства със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов.

След свлачището: Започва асфалтиране на обходното трасе между Смолян и Пампорово

Ограничението ще остане в сила до пълното приключване на ремонта.

Полагането на новата настилка е след среща, организирана от кмета на 16 октомври в сградата на общината. В нея участваха областният управител, представители на местния бизнес и работодателите, дружеството „Пампорово“ АД, както и всички заинтересовани страни, имащи отношение към трасето.

Отвориха обходния път между Пампорово и Смолян

По време на разговорите бяха обсъдени организацията на движението и възможните варианти за осигуряване на нормална проходимост и достъп до курорта. Тогава Николай Мелемов пое ангажимент аварийният път да бъде асфалтиран.