Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

Р умънски гражданин на 55 г. е арестуван, след като направил опит да прегази с камион полицейски служители на буферния паркинг на граничен пункт Русе, съобщиха от Районната прокуратура.

Задържаха румънец за опит за подкуп на полицай

Мъжът е обвинен в нарушаване на обществения ред.

Той се скарал със служител на паркинга, заплашил го с метална щанга, след което насочил камиона си срещу полицейските служители на ГПУ-Русе.

Изнервен румънски шофьор мина през крака на български полицай

Шофьорът е арестуван за 72 часа и предстои внасяне на мярка за неотклонение в съда за постоянно „задържане под стража“.