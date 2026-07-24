България

Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе

Преди това той се скарал със служител на паркинга и го заплашил с метална щанга

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 15:41
Румънец опита да прегази с камион полицаи в Русе
Източник: БТА

Р умънски гражданин на 55 г. е арестуван, след като направил опит да прегази с камион полицейски служители на буферния паркинг на граничен пункт Русе, съобщиха от Районната прокуратура.

Задържаха румънец за опит за подкуп на полицай

Мъжът е обвинен в нарушаване на обществения ред.

Той се скарал със служител на паркинга, заплашил го с метална щанга, след което насочил камиона си срещу полицейските служители на ГПУ-Русе.

Изнервен румънски шофьор мина през крака на български полицай

Шофьорът е арестуван за 72 часа и предстои внасяне на мярка за неотклонение в съда за постоянно „задържане под стража“.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
арест ГКПП Русе румънски гражданин
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