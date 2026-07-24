България

Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник

Извършена е спешна оперативна интервенция

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 14:48
Човек е с разкъсан далак след жесток побой в Перник
Източник: Thinkstock/Guliver

М ъж на 54-години е с разкъсан далак след нападение и жесток побой в Перник.

В Районна прокуратура – Перник е постъпило уведомление от ОД на МВР Перник за образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

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След постъпил сигнал разследването е започнало със съставянето на протокол за първото действие по разследване - разпит на свидетел.

Нападението е било извършено вчера. Пострадалият е бил транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение, където му е извършена спешна оперативна интервенция. Състоянието му продължава да се проследява. С оглед вида и тежестта на причинените увреждания, както и евентуалното им развитие, правната квалификация на деянието може да бъде изменена в хода на разследването.

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Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Перник продължават действията по разследването, както и извършването на други процесуални действия за установяване самоличността на извършителя и привличането му като обвиняем.

По делото се разпитват свидетели, извършва се анализ на записи от камери за видеонаблюдение, като предстои назначаването на експертиза по делото. Разследването продължава.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Перник нападение телесна повреда
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