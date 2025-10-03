Свят

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

3 октомври 2025, 15:39
Източник: Getty Images

С емейството на Хълк Хоган обмисля да заведе дело за лекарска грешка срещу екип лекари, които са лекували покойната легенда на WWE преди внезапната му смърт, сочат нови съдебни документи.

Съпругата на Хоган, Скай Дейли, и синът му Ник Болеа са подали във вторник петиция в окръг Пинелас, Флорида, с искане за удължаване на давностния срок с 90 дни, за да могат да продължат разследване за евентуална лекарска небрежност срещу 71-годишната легенда на кеча, съобщава Fox 13 News.

Според медията, разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв на 24 юли, както и от болница „Тампа Генерал“. Официалната причина за смъртта му в дома му в Клиъруотър е посочена като „естествен“ инфаркт. Въпреки това полицията заяви в края на август, че обстоятелствата около смъртта му все още се разследват, съобщи WFLA.

По данни на властите, Хоган е страдал от нередовен сърдечен ритъм и е имал анамнеза за хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) – вид рак, засягащ белите кръвни клетки.

През август обаче за първи път съпругата му заяви публично, че разглеждат възможността за съдебен иск за лекарска небрежност – най-вероятно свързана с неуспешна операция на врата, която Хоган е претърпял през май.

В интервю за TMZ Sports тогава Скай Дейли обясни, че по време на процедурата е бил засегнат диафрагмалният нерв – област от тялото, която „контролира диафрагмата и е от съществено значение за способността ви да дишате“. Тя допълни пред Daily Mail: „Разследваме евентуална лекарска небрежност. Ако страдате от задух дълго време, това ви разболява сериозно. Това не е внезапна причина за смърт, а процес, който ви изтощава и отслабва.“

През август полицейското управление на Клиъруотър потвърди, че „уникалният характер на този случай ни наложи да разпитаме множество свидетели и да потърсим медицински досиета от различни лечебни заведения. Нашите детективи продължават да работят по случая.“

До момента никой не е официално обвинен във връзка със смъртта на Хоган.

Източник: nypost.com    
Хълк Хоган Лекарска небрежност Разследване на смърт Съдебен иск Операция на врата
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Русия обвини Франция в „пиратство“
Русия обвини Франция в „пиратство“

