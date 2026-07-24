Русия удари в Киев, най-малко 10 загинали и близо 100 ранени

Р уска ракетна атака уби десет души и рани близо 100 в Киевска област. Представители на отбранителния сектор заявиха, че ударът е бил насочен срещу изложение, обявено предварително в социалните мрежи и събрало професионалисти от военната индустрия.

„Русия отново нанесе ракетен удар по Киевска област. Десет души са загинали, а около 100 са ранени с различна степен“, съобщи в Телеграм главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

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Той обяви и започването на разследване за „небрежност, довела до смърт“ във връзка с „евентуално неизпълнение на задълженията“ при организирането на военното събитие.

„Разследването ще установи кой е взел решението за организирането на събитието, кой е одобрил мястото, часа и формата му и дали рисковете са били правилно оценени“, добави Кравченко, цитиран от АФП.

Известният представител на сектора Игор Федирко потвърди, че сред жертвите на руската атака има „представители на украинската отбранителна индустрия“.

Съветникът на Володимир Зеленски по въпросите на отбраната Сергей Бескрестнов разкритикува в Телеграм организирането на военни събития без осигурени укрития за участниците и предварителното им оповестяване в социалните мрежи.

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Друг представител на сектора - Катерина Михалко, определи случилото се в Инстаграм като „ден на траур за украинската военна индустрия“.

След руското нахлуване през 2022 г. украински представители многократно бяха критикувани за организирането на военни събития, включително церемонии по връчване на отличия, без достатъчни мерки за сигурност. Част от тях впоследствие станаха мишена на руски удари.