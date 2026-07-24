Лекари предупреждават: Топ 6 храни и напитки, които правят лекарствата опасни

П овечето хора са доста установени в хранителните си навици – имат си любими междинни закуски, специфична поръчка за сутрешно кафе, любими рецепти за вечеря и други.

Внимавайте обаче: някои храни и напитки, които изглеждат абсолютно безвредни, всъщност могат да нарушат начина, по който действат често предписваните лекарства. Това е известно като взаимодействие между храна и лекарство.

Всеки, който приема медикаменти по рецепта, и особено нови такива, трябва да се консултира с лекаря си, за да научи кога е най-доброто време за прием и дали трябва да се избягват определени храни или напитки, казва д-р Крис Скудери, семеен лекар от Флорида.

„Важно е да разбирате какво приемате и как е най-добре да го правите, за да сте сигурни, че лекарството е възможно най-безопасно и действа според плана“, отбелязва той. Определени храни и лекарства могат да направят медикаментите твърде силни или твърде слаби, което потенциално може да доведе до здравословни проблеми, пише HuffPost.

Хранителните добавки и витамините също могат да взаимодействат с избора ни на храна, казва д-р Кити О'Хеър, старши медицински директор по педиатрия в Duke Primary Care в Северна Каролина.

Лекарите споделят най-често срещаните храни и напитки, които взаимодействат с лекарствата по рецепта. Вижте ги в нашата галерия.