Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Б рук Хоган повдига въпроси около обстоятелствата, свързани със смъртта на баща ѝ – легендарния боец Хълк Хоган.

Професионалният кечист почина на 71-годишна възраст на 24 юли. Първа новината съобщи TMZ, като уточни, че медици са били извикани в дома му в Клиъруотър, Флорида, след сърдечен арест.

Седмица по-късно PEOPLE потвърди, че причината за смъртта е остър миокарден инфаркт – сърдечен удар.

Според медицинските документи, с които PEOPLE разполага, Хоган е имал анамнеза за левкемия и предсърдно мъждене – заболяване, което води до неравномерен сърдечен ритъм. Диагнозата левкемия, форма на рак, засягаща белите кръвни клетки, досега не беше известна публично. В документите е включено и разрешение за кремация.

На 20 август, сряда, Брук публикува в Instagram Stories дълго изявление за това, което знае и не знае около смъртта на баща си, уточнявайки, че е споделила всичко и с брат си Ник, „който също е здраво стъпил на земята с всичко“.

Тя твърди, че е получила „легитимни обаждания от професионалисти – от полицейски служители до медицински сестри, които уж са били с баща ми в деня на смъртта му, казвайки ми, че трябва да видя записи от телесни камери и трябва да се сдобия с записите от 911, защото те уж съдържат информация, която потенциално би могла да хвърли достатъчно светлина, за да промени разказа“.

По думите ѝ тези хора „чувстват толкова страстно това, на което са били свидетели, че продължават да се свързват с мен и да ме подтикват да намеря конкретни отговори и до днес“.

„Нямам отговори дали длъжностните лица, които са се свързали с мен относно това, на което са били свидетели, са предали тази информация на службата на съдебния лекар“, каза още тя. „И ако са го направили, не знам защо това не е било взето предвид.“

Хълк Хоган беше изпратен в последния си път на скромно церемония в Клиъруотър на 5 август, на която Брук не присъства. Тя уточнява, че няма информация дали и кога ще бъде извършена кремация. Брат ѝ ѝ казал, че ще има аутопсия, но според Брук резултатите от нея ще останат засекретени.

Брук споменава още, че „всички записи от телесни камери и обажданията на диспечерите на 911 не са достъпни чрез закона за свобода на информацията“ и че не знае защо те са „под карантина“. Тя също изразява съмнение дали личният лекар на Хоган е трябвало да удостовери причината за смъртта му.

В изявлението си Брук подчертава, че в крайна сметка „няма никакъв контрол“ върху ситуацията, тъй като „всичко зависи от съпругата на баща ми“, защото това са „правилата“, които са ѝ били съобщени. Тя признава, че преди смъртта на Хоган са били отчуждени и че е била изключена от завещанието му, но категорично отрича да е имала каквито и да било „спорове“ със Sky Daily.

„Трябва да вярвам, че брат ми прави всичко възможно, за да получи отговори“, заяви Брук. „В крайна сметка, отговорите биха били чудесни, но нищо от това не връща баща ми обратно. А ръцете ми са вързани.“

Тя добави, че семейството ѝ вече преминава през достатъчно трудности и обяви, че „повече няма да говори за тази мистерия“.

Полицейското управление на Клиъруотър продължава разследването. В предишно прессъобщение органите на реда заявиха, че няма да коментират въпроси около случая, но ще предоставят допълнителна информация, когато такава бъде налична.