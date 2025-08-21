Свят

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Професионалният боец почина на 71-годишна възраст на 24 юли

21 август 2025, 12:38
Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ
Източник: Getty Images

Б рук Хоган повдига въпроси около обстоятелствата, свързани със смъртта на баща ѝ – легендарния боец Хълк Хоган.

Професионалният кечист почина на 71-годишна възраст на 24 юли. Първа новината съобщи TMZ, като уточни, че медици са били извикани в дома му в Клиъруотър, Флорида, след сърдечен арест.

Седмица по-късно PEOPLE потвърди, че причината за смъртта е остър миокарден инфаркт – сърдечен удар.

Според медицинските документи, с които PEOPLE разполага, Хоган е имал анамнеза за левкемия и предсърдно мъждене – заболяване, което води до неравномерен сърдечен ритъм. Диагнозата левкемия, форма на рак, засягаща белите кръвни клетки, досега не беше известна публично. В документите е включено и разрешение за кремация.

На 20 август, сряда, Брук публикува в Instagram Stories дълго изявление за това, което знае и не знае около смъртта на баща си, уточнявайки, че е споделила всичко и с брат си Ник, „който също е здраво стъпил на земята с всичко“.

Тя твърди, че е получила „легитимни обаждания от професионалисти – от полицейски служители до медицински сестри, които уж са били с баща ми в деня на смъртта му, казвайки ми, че трябва да видя записи от телесни камери и трябва да се сдобия с записите от 911, защото те уж съдържат информация, която потенциално би могла да хвърли достатъчно светлина, за да промени разказа“.

По думите ѝ тези хора „чувстват толкова страстно това, на което са били свидетели, че продължават да се свързват с мен и да ме подтикват да намеря конкретни отговори и до днес“.

„Нямам отговори дали длъжностните лица, които са се свързали с мен относно това, на което са били свидетели, са предали тази информация на службата на съдебния лекар“, каза още тя. „И ако са го направили, не знам защо това не е било взето предвид.“

Хълк Хоган беше изпратен в последния си път на скромно церемония в Клиъруотър на 5 август, на която Брук не присъства. Тя уточнява, че няма информация дали и кога ще бъде извършена кремация. Брат ѝ ѝ казал, че ще има аутопсия, но според Брук резултатите от нея ще останат засекретени.

Брук споменава още, че „всички записи от телесни камери и обажданията на диспечерите на 911 не са достъпни чрез закона за свобода на информацията“ и че не знае защо те са „под карантина“. Тя също изразява съмнение дали личният лекар на Хоган е трябвало да удостовери причината за смъртта му.

В изявлението си Брук подчертава, че в крайна сметка „няма никакъв контрол“ върху ситуацията, тъй като „всичко зависи от съпругата на баща ми“, защото това са „правилата“, които са ѝ били съобщени. Тя признава, че преди смъртта на Хоган са били отчуждени и че е била изключена от завещанието му, но категорично отрича да е имала каквито и да било „спорове“ със Sky Daily.

„Трябва да вярвам, че брат ми прави всичко възможно, за да получи отговори“, заяви Брук. „В крайна сметка, отговорите биха били чудесни, но нищо от това не връща баща ми обратно. А ръцете ми са вързани.“

Тя добави, че семейството ѝ вече преминава през достатъчно трудности и обяви, че „повече няма да говори за тази мистерия“.

Полицейското управление на Клиъруотър продължава разследването. В предишно прессъобщение органите на реда заявиха, че няма да коментират въпроси около случая, но ще предоставят допълнителна информация, когато такава бъде налична.

Източник: people.com    
Хълк Хоган Брук Хоган Смърт Разследване Мистериозна смърт Записи от камери 911 обаждания Левкемия Семейни въпроси
Последвайте ни

По темата

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Екатерина Стратиева записа името си в историята на рали „Барум“

Екатерина Стратиева записа името си в историята на рали „Барум“

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 1 час

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят Преди 1 час

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 1 час

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 1 час

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 2 часа

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 2 часа

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 2 часа

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 2 часа

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

България Преди 2 часа

21-годишният се вряза с колата си в автобус и причини смъртта на един човек, а рани шестима

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 3 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 3 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 3 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Етър обяви новия си треньор

Gong.bg

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Само за ден: Трима се удавиха по родното Черноморие

Nova.bg