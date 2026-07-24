Мним адвокат завлече обвиняем с хиляди левове и го вкара зад решетките

М ним адвокат отива на съд, след като завлякъл мъж с близо 4000 лева и го пратил в ареста с фалшиви обещания, че съдебните заседания се отлагат.

Според обвинението, въпреки че е юрист, обвиняемият Д.Д. никога не е придобивал адвокатска правоспособност и не е членувал в адвокатска колегия, съобщиха от прокуратурата.

През 2023 г. той заблудил Х.Л., обвиняем по наказателно производство за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство, че е адвокат и може да поеме защитата му срещу възнаграждение.

Пострадалият подписал пълномощно, с което го упълномощил като свой защитник, и в периода от м. март 2023 г. до 07.03.2024 г. му заплатил общо 3 740 лева - както в брой, така и посредством парични преводи.

През целия период Д.Д. поддържал заблуждението, че представлява законно клиента си пред Софийски градски съд.

Обвиняемият неколкократно уверявал Х.Л., че съдебните заседания се отлагат и че не е необходимо да се явява в съда. В резултат на това пострадалият не се явил на насроченото заседание на 06.03.2024 г., поради което мярката му за неотклонение била изменена от „подписка“ в „задържане под стража“.

Едва след задържането си Х.Л. се усъмнил в действията на Д.Д. За следващото съдебно заседание упълномощил друг защитник, а в хода на разследването било установено чрез справки от Висшия адвокатски съвет и съответната Адвокатска колегия, че Д.Д. никога не е бил адвокат.

Делото продължава в съда.