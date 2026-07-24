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Кампанията Plant Health 4 Life: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

24 юли 2026, 16:52
Кампанията Plant Health 4 Life: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

З а последна година се провежда кампанията „Растително здраве за по-добър живот“, като се възползва от набраните скорост и опит, и насърчава хората в цяла Европа да се информират, да предадат информацията нататък и да предприемат реални действия, които спомагат за опазването на растенията, околната среда и икономиката.

Един единствен растителен патоген като бактерията Xylella fastidiosa унищожава близо 21 000 000 дървета само в един регион на Италия и има потенциал да причини годишни производствени загуби от 5,5 милиарда евро, ако се разпространи в целия ЕС, като има случаи, докладвани в цяла южна Европа. Болести, подобни на тази и различни вредители ежегодно засягат селското стопанство, след което производителите се борят да се справят с намалени реколти, загуба на работни места и увеличени производствени разходи. Родината на японския бръмбар (Popilla japonica) е Япония, но днес е  разпространен в САЩ, Канада, Индия и в Далечния Изток на Русия, а в последните години навлиза и в Европа, където се предполага, че е пренесен със самолет. За пръв път е заловен в Италия през 2014 г., където днес вече има многобройни огнища, следват Швейцария, Германия и Словения, отделни залавяния има в Хърватия, Австрия, Франция Холандия, Белгия,  Испания, а в Шотландия е намерен в кутии с компютърни части от Тайван. Този вредител има потенциал да нанесе сериозни щети по овощни дървета, зеленчукови и декоративни култури, лозя, храсти, и тревисти растения, защото напада над 400 вида гостоприемници, сред които царевица, ягода, роза, ябълка, лоза, клен, конски кестен, люцерна, соя и още много други.  Ларвите и възрастните насекоми се хранят с различни части на растенията: корени (на тревисти растения), листа, цветове, плодове. Инспекторите по растително здраве в цяла Европа проверяват хиляди места за Popillia japonica. Само за 2 области в Италия разходите за борба с този вредител до момента са 14 000 000 евро. Средната скорост на разпространение на популацията от огнище на японски бръмбар е 10 км/годишно, но официални съобщения за намиране на бръмбара на места, далеч надхвърлящи 10 км от първоначалните огнища, не са никак редки. Съобщенията за залавяне на този вредител в Европа са вече над 70, като в 90% от случаите той се разпространява незабелязано като автостопаджия.

Източник: iStock

Това са само част от любопитните факти, които достигнаха до милиони европейци в рамките на кампанията „Растително здраве за по-добър живот“ през последните четири години. Проектът обедини усилия на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската комисия и 33 държави да поставят здравето на растенията в центъра на решенията, които взимаме всеки ден. В България кампанията се реализира за втора поредна година с национален партньор Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и комуникационен партньор агенция DVRS.

Според проучване на IPSOS за оценка на ефективността на инициативата, още през първата година от участието си страната ни постига най-висока разпознаваемост сред всички участващи държави. В рамките на инициативата бяха реализирани публикации в национални, регионални и социални медии, информационни активности в търговски центрове, на гранични контролно-пропускателни пунктове и на летище „Васил Левски“ – София. Бяха организирани и проведени и специални събития, открити уроци в училища и детски градини, образователни лекции и срещи с участието на инфлуенсъри и експерти, които допринесоха за високата разпознаваемост на „Растително здраве за по-добър живот“ сред българската аудитория.

Кампанията показва, че здравето на растенията засяга всички нас, като целта е трайно да се повишат осведомеността и споделената отговорност.

  • „Пътувайте отговорно: Не носете растения, семена или пресни плодове и зеленчуци от чужбина – те могат да пренасят невидими вредители и болести.
  • Пазарувайте внимателно: Купувайте растения и семена само от надеждни източници в ЕС, които предоставят растителен паспорт или фитосанитарен сертификат.
  • Следете растенията си: Ако забележите странни петна, деформации или вредители, потърсете съвет от специалист – ранното откриване може да предотврати сериозни щети.
  • Образовайте и вдъхновявайте другите: Говорете с децата си за важността на растителното здраве“, съветва Невена Петрова, заместник-изпълнителен директор с ресор растителна защита в БАБХ.

За кампанията

#PlantHealth4Life е многогодишна кампания, разработена по искане на Европейската комисия. Тя се основава на задълбочен анализ на възприятията и поведението на гражданите по отношение на растителното здраве в целия ЕС.

Кампанията е отворена за всички, като се обръща специално внимание на три основни целеви групи:

  • любознателните пътешественици, които обичат да опознават света и природата;
  • градинарите, които отглеждат и се грижат за зеленчуци, цветя и дървета у дома;
  • родителите, които са загрижени за храната, която консумират децата им, и желаят да опазят околната среда и биологичното разнообразие за бъдещите поколения.

По какъв начин здравето на растенията засяга живота ни?

Растенията представляват 80% от храната, която консумираме. Те произвеждат кислород като използват въглероден диоксид и слънчева светлина в процеса на фотосинтеза, прочистват въздуха, който дишаме и ни помагат да се борим с изменението на климата, като намаляват въглерода в атмосферата. Когато растенията са здрави, те осигуряват места за живот и източници на храна за множество животински видове, като допринасят за биоразнообразието и цялостната стабилност на нашата екосистема. Защитавайки растенията, ние защитаваме живота.

Вижте повече информация за ролята на растенията.

Изменението на климата и човешкият фактор като стопанската дейност и пътуванията, поставят растенията под силен стрес. Разпространението на вредители и болести по растенията може да има опустошителни последици за икономиката и околната среда.

Всеки може да стане посланик на растителното здраве

Действията на всеки европейски гражданин са от ключово значение за поддържане на растителното здраве. Посетете уебсайта на кампанията #PlantHealth4Life и научете как можете да станете защитник на растителното здраве.

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