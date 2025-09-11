Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Х ълк Хоган остави близо 5 милиона долара след смъртта си през юли, а нови съдебни документи разкриват кой е единственият бенефициент на имуществото му.

Според документи, получени от US Weekly и TMZ, синът на покойната звезда на WWE, Ник Хоган, е назначен за съ-личен представител на наследството на баща си и ще наследи състояние на стойност близо 5 милиона долара.

Hulk Hogan left over $5M in assets, did not name daughter Brooke as beneficiary of estate https://t.co/qWAWeVZ670 pic.twitter.com/taO8wSvHdK — New York Post (@nypost) September 10, 2025

35-годишният Ник е подал документите в окръг Пинелас, Флорида, на 9 септември, като е предложил мъж на име Тери Маккой да действа като попечител на имуществото на Хълк.

Документите потвърждават също, че дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си, според US Weekly – искане, което тя е направила преди няколко години и което е било обсъдено през август.

В документите Ник посочва, че баща му е изпълнил версии на завещанието си през 2016, 2017, 2021, 2022 г. и последно през юли 2023 г., според източниците.

Хълк, чийто истински име е Терънс Джийн Болеа, почина от остър миокарден инфаркт на 24 юли. Според медицинските досиета, получени от PEOPLE, звездата на WWE е имал анамнеза за левкемия, както и предсърдно мъждене – състояние, което причинява неравномерен сърдечен ритъм.

Hulk Hogan Left Around $5 Million Behind After His Death with Just 1 Person as the Sole Beneficiary https://t.co/XD2LPb3w2O — People (@people) September 10, 2025

Историята на левкемия на Хоган, форма на рак, засягаща белите кръвни клетки, не е била известна преди това. През август Брук обясни, че е поискала да бъде премахната от завещанието на Хълк, защото се е „страхувала“ от битките, които биха последвали след смъртта му.

„Ридаех“, спомня си Брук по време на интервю, обяснявайки, че тогава е изпращала съобщения на асистента на баща си, за да я премахне от завещанието. „Просто казах: махнете ме от всичко, не искам да бъда част от това.“

Съпругът ѝ, Стивън Олекси, заяви, че разривът на Брук с баща ѝ „няма нищо общо“ с новата му съпруга.

Hulk Hogan leaves $5M estate and excludes daughter Brooke from will https://t.co/5WUEZ6sYEU pic.twitter.com/QBat97NLww — Page Six (@PageSix) September 10, 2025

„Съпругата ми ще го каже – няма нищо общо с новата му съпруга. Имаше общо с начина, по който се отнасяше с Брук“, казва Олекси. „Подкрепата, която оказа на баща си по време на многобройните му противоречия, включително използването на расистки обиди към бившия приятел на дъщеря му в изтекъл аудиозапис, ѝ повлия сериозно. Това беше ситуация, в която тя много, много обичаше баща си.“

Когато Брук и Олекси се ожениха през юни 2022 г., Хълк отказа да я придружи до олтара и изобщо не присъства на церемонията, казвайки на Олекси, че „вече не прави сватби или погребения“.