България

Българският паспорт е 11-и по сила в света

Българите могат да пътуват до 178 дестинации без предварително издадена виза

Маргарита Костадинова

24 юли 2026, 14:50
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Българският паспорт заема 11-о място в актуалната класация Henley Passport Index и дава достъп до 178 дестинации, без пътуващият предварително да кандидатства за виза.

Страната ни дели позицията с Румъния и се нарежда непосредствено след САЩ, чийто паспорт осигурява достъп до 180 дестинации при същите условия.

Какво означава „силен паспорт“

Класацията измерва до колко дестинации може да се пътува без предварително одобрена виза.

В броя влизат не само държавите, които изобщо не изискват виза, но и тези, в които тя се получава при пристигане, както и местата с изискване за бързо електронно разрешение за пътуване.

България получи оценка Ниво 1 от САЩ

Не се включват дестинациите, за които трябва предварително да бъде издадена традиционна или електронна виза.

България се изкачва значително за 20 години

Най-слабата позиция на българския паспорт в историята на индекса е била през 2006 г., когато страната е заемала 29-о място.

Двайсет години по-късно България вече е близо до първата десетка, а притежателите на български паспорт имат значително по-широк достъп до държави и територии по света.

Кои са начело

Сингапур остава лидер в класацията и предлага достъп до най-голям брой дестинации без предварителна виза.

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Сред челните места са още Япония, Южна Корея и редица европейски държави. В горната част на подреждането Европа продължава да има най-силно присъствие.

Класацията се променя при въвеждане или премахване на визови изисквания. Затова преди конкретно пътуване условията за влизане трябва да бъдат проверени за съответната държава, дори когато тя е включена сред достъпните без предварителна виза.

Редактор: Маргарита Костадинова
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