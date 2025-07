Скандалният живот на Хълк Хоган: Секс касета, расизъм и семейни драми

П рез десетилетията си под светлината на прожекторите, Хълк Хоган бе не само символ на кеча, но и централна фигура в множество скандали — както на ринга, така и извън него.

Легендарната икона на WWE, която почина на 71-годишна възраст в Клиъруотър, Флорида, на 24 юли, беше 12-кратен световен шампион, двукратен член на Залата на славата на WWE, както и филмова и риалити звезда.

Но личният му живот – включително изтичането на секс запис, расистка тирада, която го извади от Залата на славата, и бурна семейна драма след развода му с Линда Хоган през 2009 г. – също често заемаше първите страници на таблоидите.

