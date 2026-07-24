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Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации

От популярните отборни празненства, които завладяха социалните мрежи, до историческите успехи на аутсайдерите, Мондиал 2026 се превърна в неочаквана витрина за невероятни дестинации извън утъпканите пътища

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 14:17
Топ 4 футболни нации, които се превърнаха в най-горещите дестинации
Източник: iStock/GettyImages

К огато последният съдийски сигнал на Световното първенство се чу, той не просто коронова шампиона на турнира – той напълно пренареди списъците с желани дестинации на спортните фенове по целия свят.

От популярните отборни празненства, които завладяха социалните мрежи, до историческите успехи на аутсайдерите, Мондиал 2026 се превърна в неочаквана витрина за невероятни дестинации извън утъпканите пътища.

Според данни за търсенията от Expedia, интересът на феновете към изненадващо представилите се страни е скочил рязко, като при някои от изненадващите домакини запитванията за пътуване са се увеличили с невероятните 5000%, пише parade.com.

Ако искате да превърнете страстта си от турнира в следващия си печат в паспорта, вижте четирите популярни дестинации от Световното първенство, които в момента са под светлините на прожекторите в нашата галерия.

От екзотични плажове до фиорди – вижте новите най-желани места за почивка
12 снимки
Кабо Верде
Кабо Верде
Кабо Верде
Мадрид

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: parade.com    
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