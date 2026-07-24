Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

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„Продължаваме промяната“ (ПП) иска от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет и ще инициира подписка.

„Призоваваме президента Йотова да наложи вето върху приетия законопроект за държавния бюджет за 2026 г., както и върху тези за ДОО и НЗОК“, обяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Това правителство работи за олигархията, не за интереса на българските граждани“, подчерта той.

„Пускаме петиция българските граждани да се подпишат срещу Закона за държавния бюджет“, обяви още Василев и уточни, че тя ще бъде предадена на държавния глава като аргумент за налагане на ветото.

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Току-що приетият бюджет е „погром над българските граждани, над българския бизнес и подарък за българската олигархия“, смята Василев.

Според него текстовете на закона съдържат няколко противоконституционни разпоредби.

„Липсват текстовете за Националната детска болница, които бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам, независимо от политическите кризи и противоборства. Те бяха гласувани от всички партии, които са минали през парламента през последните години“, изтъкна Василев.

„За първи път имаме партия, в лицето на „Прогресивна България“, която отказа да гласува средства за детската болница“, обясни той.

„Няма и предвидени средства за изграждане и ремонт на манастири, църкви и джамии, каквито са били залагани във всеки бюджет от 2022 г. насам. Също за първи път не присъстват в бюджета и текстовете за общинските проекти, които са от 2024 г. във всеки бюджет“, отчете Василев.

И за първи път, по думите му, „имаме ситуация, в която един министър еднолично ще се разпорежда с един милиард евро за общините — ще решава коя община колко и какви средства да получи и кога“.

Според ПП това е подмяна на управленския мандат, който българските граждани са дали на Румен Радев и „Прогресивна България“.

"Демократична България"

„Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета. Няма управленска програма, няма реформи“, заяви депутатът от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Мартин Димитров, след като парламентът окончателно прие план-сметката за 2026 година.

„Това поставя България в много сериозна не само бюджетна, а политическа криза“, каза Димитров и настоя за план за реформи.

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В бюджета за 2027 г. дефицитът трябва да бъде под 3%, заяви той. По думите му дните на спокойствие на Румен Радев свършиха.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ДБ Ивайло Мирчев от своя страна заяви, че следва президентът Илияна Йотова да реши оттук нататък как ще действа, след като бе попитан какво мисли за искането на коалиционните им партньори от ПП за налагане на вето върху бюджета.

„Този бюджет е пътят към дълговата спирала“, каза Мирчев.

ГЕРБ-СДС

От ГЕРБ-СДС определиха приетия бюджет като „тъжен“. Депутатът Тома Биков заяви, че от втората политическа сила са гласували против бюджета, защото в него се наблюдава липса на каквото и да било желание за реформи.

„Очакваше се бюджетът за 2026 г. да подготви реформи, които реформите, които вие ще предложите евентуално през 2027. Затова ние гласувахме против, защото вие влизате в един коловоз и аз съм убеден, че надеждите, които сеете в този момент за 2027 г., ще се окажат безплодни след няколко месеца, когато няма да бъдете в състояние да предложите каквито и да било реформи, защото тогава ще има и напрежение“, каза Биков.

Депутатът предупреди, че не се ли промени цялостната рамка на бюджета, ще бъде абсолютно невъзможно обещанието на премиера Румен Радев, дадено в Брюксел, за 5% разходи за отбрана до 2032 г.

Колегата му Георг Георгиев заяви, че се е затвърдила теорията на ГЕРБ , че това е един бюджет на политическата безпътица и безтегловност.

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„Бюджет, който подцени разходите в редица важни сфери – в духовната, в културната, в сферата на дипломацията. Но този бюджет е и тъжен, най-вече за управляващите, мнозина от които в тази зала аз съм сигурен, че също са несъгласни за това, че бяха принудени от правителството – изявени спортисти да гласуват срещу Белмекен, изявени лекари да гласуват срещу Детската болница, хора, които са с изявени позиции в сферата на културата, на религиозните въпроси да гласуват срещу разходи в тези сфери“, отчете Георгиев.

Той не се съмнява, че план-сметката за 2027 г. ще повтори вече заложените дефицити. По думите му правителството има изключително подчертано късогледство по отношение на бъдещето на държавата.

„Сега е моментът „Прогресивна България“ да се извини на българските граждани за закона за бюджета за 2026 г., защото има за какво“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова в изявление за медиите в парламента.

„Скандален закон за бюджета с изключително раздути разходи, рекорден дефицит и дълг от 10,1 млрд. евро, които правителството ще поеме до края на годината“, обобщи тя параметрите на план-сметката за тази година.

„С т.нар. удължителен закон за бюджета те твърдяха, че дългът, който ще им бъде необходим, е 3,8 млрд. евро. Е, виждаме, че това не е така“, коментира Петкова.

Тя посочи, че приходите в приетия бюджет са със 778 млн. евро по-малко от тези в проектобюджета на кабинета „Росен Желязков“. По думите ѝ това показва, че амбицията на сегашните управляващи по отношение на събираемостта е много занижена.

„Обещаха да се борят с олигархията, а виждаме, че се борят много успешно с държавните служители“, подчерта Петкова.

Бившият финансов министър посочи, че разходите са с 2,8 млрд. евро повече спрямо проекта на кабинета „Желязков“.

„Разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 млрд. повече, а обясняваха, че тези разходи били генезис на корупция“, отбеляза още тя.

„Скандално колегите от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповеданията - драстично намалиха с 25% субсидията за вероизповеданията“, посочи Теменужка Петкова.

„Направиха скандална промяна в Кодекса на труда - променят начина на определяне на трудовия стаж, посочи още тя и апелира българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато проследяват какво се случва с техния трудов стаж, защото нормативната уредба е сериозно променена. Всички, които работят на 4-часов работен ден, трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуск и ще имат по-малко клас прослужено време“, отбеляза Петкова.

„Всички български граждани, които от 1 август ще тръгнат в отпуск, трябва да знаят, че ще си закупят с 30% по-скъпи винетки“, каза тя.

Теменужка Петкова посочи също, че управляващите са премахнали Приложение 3 от закона за държавния бюджет с проектите на общините.

„По-скандалното е, че ще преценява един единствен човек на кои общини ще се плати и на кои не“, добави тя.

„Възраждане“

Според „Възраждане“ бюджетът връща България във „времената на ГЕРБ, в който се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест понасят майките, пенсионерите и децата”, коментира Цончо Ганев.

Той заяви, че правителството и депутатите от мнозинството са приели декапитализацията на държавните предприятия, налагат се тежки заеми и липсва на желание за реформи.

„За сметна на всичко това продължаваме да купуваме чуждо оръжие. Има заложени 140 млн. лева за транспортирането на F-16 до България. Заложени са 140 млн. за удълбочаване на пристанище Варна с военна цел, за да може да влизат големи натовски кораби“, обяви депутатът от „Възраждане“.