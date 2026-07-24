Свят

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Десетки хиляди бягат от бедствието, Емануел Макрон поиска спешна въздушна помощ от ЕС

Обновена преди 31 минути / 24 юли 2026, 07:31
Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца

Последният пакет санкции срещу Русия: Таванът на руския петрол ще важи 12 месеца
„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите

„Ситуацията е изключително напрегната“: Макрон поиска спешна помощ от ЕС срещу пожарите
Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия

Обрат след подписването: Тръмп с ново условие за ядрената сделка със Саудитска Арабия
ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти
Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция

Стратегическият танкер на руската авиация и „летящата бензиностанция“ на САЩ: „Роднини по предназначение“, но не и по конструкция
Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка

Край на еуфорията? Ваксина може да „заключи“ фентанила извън мозъка
Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“

Тайното оръжие на НАТО: „Летящата бензиностанция“ на САЩ каца в „Безмер“
Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Кой беше Даниел Сиад? Скаут за модели или „професионален трафикант“ на Епстийн

Ф ренските власти наредиха пълна евакуация на полуостров Кап Фере (Леж-Кап Фере) по югозападното крайбрежие, като стотици хора напускат района с лодки.

Популярната туристическа дестинация се евакуира, докато пожарникарите продължават да се борят с горски пожар, който вилнее в региона Жиронд от дни.

Пожарът, който започна във вторник в Сомос, продължи да гори и през нощта, като пламъците са изпепелили 8 700 хектара (около 21 500 акра).

Междувременно правителството в Испания обяви извънредно положение на национално ниво, тъй като горски пожари горят извън контрол в няколко района близо до столицата Мадрид.

През нощта в Югозападна Франция не се съобщава за нови жертви, въпреки че двама пожарникари загинаха във вторник при потушаването на пожар близо до летището в Бордо.

По-надолу по Атлантическото крайбрежие, около град Бискарос във френския регион Ланд, друг „мащабен“ пожар, започнал в четвъртък следобед, доведе до евакуацията на повече от 23 000 души.

Около 18 000 души в Бискарос и 5 000 в Парантис-ан-Борн трябваше да напуснат домовете си, къмпинги, старчески дом и летен лагер.

Обновена информация от региона от петък сутринта сочи, че в момента се извършва евакуация и на центъра на Бискарос.

Френският президент Емануел Макрон заяви в четвъртък вечерта, че ситуацията с горските пожари в страната е „изключително напрегната“ – особено в региона Жиронд.

Макрон посочи, че е поискал помощ от Европейския съюз и че подкрепата скоро ще пристигне под формата на самолети от Хърватия, Португалия, Чехия и Словакия.

Префектът на Жиронд Софи Брока нареди „финалната фаза“ от евакуацията на полуострова рано сутринта в петък.

На хората се препоръчва да напуснат по главния път D106 в посока Бордо, а между 07:00 и 10:00 ч. местно време от четири пристанищни кейова бяха осигурени лодки за останалите.

Около 20 000 души в региона Жиронд бяха евакуирани в четвъртък, много от които бяха посетители на къмпинги на полуострова.

Допълнителни евакуации бяха извършени и от Льо Порж в четвъртък вечерта, които според г-жа Брока са преминали „спокойно“.

Тя добави, че домовете в евакуираните райони ще бъдат наблюдавани, за да се предотвратят прояви на вандализъм.

На терен остават „значителни ресурси“, борещи се с огъня, докато през следващите часове се чакат допълнителни подкрепления по въздух и суша.

На обществеността е разпоредено да не пътува към засегнатите райони.

В Испания пожарникарите се борят с горски пожари в няколко района недалеч от Мадрид. Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка обяви извънредно положение на национално ниво, тъй като пожарите горят във Виля дел Прадо и Сан Мартин де Валдеиглесиас в региона на Мадрид, както и в Бургоондо в провинция Авила.

Според информация от петък сутринта и двата пожара са описани като „извън контрол“, въпреки че разпространението им през последните часове е било „ограничено“.

Алдеа дел Фресно и няколко други района в региона бяха евакуирани.

Източник: ВВС    
горски пожари Франция Испания гореща вълна суша евакуация Жиронда Гуадалахара природно бедствие пожарникари
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Най-странният експеримент: Защо САЩ изстреляха 200 милиона медни игли в космоса?

Пенсия с купен стаж: Какви са възможностите и как става плащането

Пенсия с купен стаж: Какви са възможностите и как става плащането

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Джони Деп се появи напълно неузнаваем и шокира феновете си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко трябва да е зле положението, че Porsche съкращава още 5000 човека

Колко трябва да е зле положението, че Porsche съкращава още 5000 човека

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 1 ден
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 1 ден
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 1 ден
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Че Те-уон

От „сватба на века“ до развод за милиард: Любовница и бумът на изкуствения интелект разпалиха най-скъпия скандал в Корея

Свят Преди 6 минути

Бившата съпруга на корейски милиардер иска половината от богатството му, изстреляно до небесата от чиповете за Nvidia

Нина Добрев и Пол Уесли

„Аз съм виновен, бях досадник и сноб“: Пол Уесли проговори за враждата си с Нина Добрев

Любопитно Преди 7 минути

Звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли пое пълната отговорност за напрежението между него и Нина Добрев по време на снимките на хитовия сериал. Актьорът разкри как лошото му отношение в началото с времето се е превърнало в искрено приятелство

Принц Уилям с баща си крал Чарлз

Тайните отношения между Чарлз и Уилям: Какво се случва в Бъкингам

Любопитно Преди 50 минути

„Имаше различие в мненията и няколко проблема преди няколко години. Уилям трябва да се издигне над всичко това, ако ще става крал, а и той, и Чарлз знаят, че трябва да работят заедно. Има много решения, които Чарлз ще вземе и които ще засегнат Уилям“, споделя кралският писател Робърт Джобсън

,

Камион с 20 000 литра пропан-бутан е спрян от движение заради опасна неизправност

България Преди 56 минути

На едно от колелата липсват пет закрепващи елемента

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Любопитно Преди 1 час

Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Кристофър Нолан превръща Омировия епос „Одисея“ в грандиозно, емоционално и визуално поразяващо киноизживяване. С участието на Мат Деймън, Ан Хатауей и Том Холанд, филмът поставя нови стандарти в жанра и обещава да завладее зрителите в IMAX

Инцидент в Черно море: Търговски кораб за Украйна бе атакуван край Румъния

Инцидент в Черно море: Търговски кораб за Украйна бе атакуван край Румъния

Свят Преди 1 час

Търговски кораб, превозващ въглища от САЩ за Украйна, бе повреден в Черно море край бреговете на Румъния. Основната версия за инцидента е удар от морски дрон или взрив на мина. Екипажът е невредим и не се е наложила евакуация

Холивудската звезда Бен Афлек с майка си Крис

След тежка диагноза: Почина майката на Бен и Кейси Афлек

Свят Преди 1 час

Родом от Ню Йорк и завършила Харвард, Крис посвещава 35 години от живота си на преподаването в държавни училища. Тя има двама сина, носителите на „Оскар“ Бен и Кейси, от бившия си съпруг Тимоти Афлек

35 000 евро за DARA и 36 000 евро за Папи Ханс: Хонорарите за празника на Варна предизвикаха напрежение

35 000 евро за DARA и 36 000 евро за Папи Ханс: Хонорарите за празника на Варна предизвикаха напрежение

България Преди 1 час

Първоначалният отказ на местния парламент отстъпи пред детайлна план-сметка, която обаче извади наяве спорните разходи за събитието на 15 август

<p>Нова ера за Samsung: Дебют на серията Galaxy Z, smart очила и часовници</p>

Екосистемата Galaxy навлезе в нова ера: Samsung представи серията Galaxy Z, интелигентни очила и часовници от ново поколение

Технологии Преди 1 час

В Лондон технологичният гигант показа решения за мобилност, носими устройства и персонализиран изкуствен интелект, които работят заедно в единна среда

„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”

„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Тръмп с нов ход в Европа: Защо САЩ смекчават натиска върху Беларус, докато ЕС се барикадира?</p>

Превръща ли се Беларус в ябълката на раздора между САЩ и ЕС

Свят Преди 1 час

Опитва ли се Вашингтон да затопли отношенията си с Минск и каква е позицията на Брюксел

,

17 ранени, сред тях и полицаи, на протест срещу мегапроект, свързван със семейство Тръмп

Свят Преди 1 час

Демонстрацията е срещу изграждането на луксозен курорт в защитена зона

<p>Разкриха причината за внезапната смърт на саудитския принц в Лондон</p>

Разкриха причината за внезапната смърт на саудитския принц Абдула, открит мъртъв в луксозен хотел в Лондон

Свят Преди 1 час

Разследването в Лондон приключи: Какво е имало в организма на 29-годишния милионер преди да издъхне в стаята си

Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи

Гърци без средства за почивка това лято: Разчитат на гости или ваучери за отдих

БезГранично Преди 1 час

70% не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони

,

Напрежение в Южнокитайско море: Китайски кораби нападнаха филипински с водни оръдия

Свят Преди 1 час

Зачестяват опасните инциденти в Южнокитайско море: Кораби на китайската брегова охрана атакуваха с водни оръдия филипински плавателни съдове край плитчината Скарбъро. Манила осъди действията като „непрофесионални“, а АСЕАН призова за деескалация

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа най-личния момент досега: Арчи и Лилибет посетиха дома и гроба на принцеса Даяна

Edna.bg

Vivacom приема предварителни поръчки за изцяло новите Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Edna.bg

НА ЖИВО: Никола Цолов започва уикенда в Унгария с тренировка

Gong.bg

Футболист от Серия А с положителна проба за кокаин

Gong.bg

Спряха от движение камион с 20 000 литра пропан-бутан заради опасна техническа неизправност

Nova.bg

„Вярвахме, че партията ни помага": Финансова пирамида без аналог

Nova.bg