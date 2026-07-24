Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Ф ренските власти наредиха пълна евакуация на полуостров Кап Фере (Леж-Кап Фере) по югозападното крайбрежие, като стотици хора напускат района с лодки.
Популярната туристическа дестинация се евакуира, докато пожарникарите продължават да се борят с горски пожар, който вилнее в региона Жиронд от дни.
Incendie en Gironde: "Une cinquantaine de maisons ont été détruites", annonce Laurent Nuñez pic.twitter.com/pGT5vfTk6u— BFM (@BFMTV) July 24, 2026
Пожарът, който започна във вторник в Сомос, продължи да гори и през нощта, като пламъците са изпепелили 8 700 хектара (около 21 500 акра).
Междувременно правителството в Испания обяви извънредно положение на национално ниво, тъй като горски пожари горят извън контрол в няколко района близо до столицата Мадрид.
През нощта в Югозападна Франция не се съобщава за нови жертви, въпреки че двама пожарникари загинаха във вторник при потушаването на пожар близо до летището в Бордо.
По-надолу по Атлантическото крайбрежие, около град Бискарос във френския регион Ланд, друг „мащабен“ пожар, започнал в четвъртък следобед, доведе до евакуацията на повече от 23 000 души.
EN DIRECT - Laurent Nuñez : "Le feu" de Saumos en Gironde n'est pas maîtrisé. C'est le plus important incendie de la saison"- Le feu a déjà parcouru plus de 10.000 hectares #incendie #pompiers https://t.co/KQcOxoPfZu— Jean Marc Morandini (@morandiniblog) July 24, 2026
Около 18 000 души в Бискарос и 5 000 в Парантис-ан-Борн трябваше да напуснат домовете си, къмпинги, старчески дом и летен лагер.
Обновена информация от региона от петък сутринта сочи, че в момента се извършва евакуация и на центъра на Бискарос.
🚨 France Orders Mass Evacuation as Wildfires Spread Across Southwest— Emmanuel – Big Tech & AI Investor (@EmmanuelInvest) July 24, 2026
French authorities have ordered the full evacuation of the Cap Ferret peninsula after rapidly spreading wildfires forced thousands to flee, with many escaping by boat across the Bay of Arcachon.
Key… pic.twitter.com/kqHabAfXBl
Френският президент Емануел Макрон заяви в четвъртък вечерта, че ситуацията с горските пожари в страната е „изключително напрегната“ – особено в региона Жиронд.
Макрон посочи, че е поискал помощ от Европейския съюз и че подкрепата скоро ще пристигне под формата на самолети от Хърватия, Португалия, Чехия и Словакия.
Префектът на Жиронд Софи Брока нареди „финалната фаза“ от евакуацията на полуострова рано сутринта в петък.
France orders total evacuation of Cap Ferret peninsula as wildfires rage https://t.co/g4v4dbmwSK https://t.co/g4v4dbmwSK— Reuters (@Reuters) July 24, 2026
На хората се препоръчва да напуснат по главния път D106 в посока Бордо, а между 07:00 и 10:00 ч. местно време от четири пристанищни кейова бяха осигурени лодки за останалите.
Около 20 000 души в региона Жиронд бяха евакуирани в четвъртък, много от които бяха посетители на къмпинги на полуострова.
Допълнителни евакуации бяха извършени и от Льо Порж в четвъртък вечерта, които според г-жа Брока са преминали „спокойно“.
Тя добави, че домовете в евакуираните райони ще бъдат наблюдавани, за да се предотвратят прояви на вандализъм.
#ÚltimaHora🔴 España pide ayuda a la Unión Europea para la extinción de los incendios y pide al menos cuatro medios aéreos https://t.co/jFCkBBaoxE— EL MUNDO (@elmundoes) July 24, 2026
На терен остават „значителни ресурси“, борещи се с огъня, докато през следващите часове се чакат допълнителни подкрепления по въздух и суша.
На обществеността е разпоредено да не пътува към засегнатите райони.
ÚLTIMA HORA | El Gobierno solicita ayuda a la Unión Europea para luchar contra los incendios forestales y pide al menos cuatro medios aéreoshttps://t.co/p1T0VdIbsw— El Confidencial (@elconfidencial) July 24, 2026
В Испания пожарникарите се борят с горски пожари в няколко района недалеч от Мадрид. Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка обяви извънредно положение на национално ниво, тъй като пожарите горят във Виля дел Прадо и Сан Мартин де Валдеиглесиас в региона на Мадрид, както и в Бургоондо в провинция Авила.
Според информация от петък сутринта и двата пожара са описани като „извън контрол“, въпреки че разпространението им през последните часове е било „ограничено“.
Алдеа дел Фресно и няколко други района в региона бяха евакуирани.