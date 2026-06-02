Свят

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

2 юни 2026, 12:44
Източник: Getty Images

Б лизо година след разпространението на слуховете за смъртта на Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива защо все още не е убедена, че знае цялата истина. По време на две скорошни участия в шоуто „The Bubba the Love Sponge Show“, Брук говори откровено с един от дългогодишните приятели на баща си за въпросите, които продължава да има около събитията от юли 2025 г. и последствията от тях.

Според тиражираната информация, Хоган е починал през юли 2025 г. на 71-годишна възраст, като тогава беше съобщено, че причината е остър миокарден инфаркт (сърдечен удар). След инцидента на иконата на кеча уж е била извършена аутопсия, но резултатите от нея така и не бяха оповестени публично.

Брук загатна, че все още търси отговори, и сподели, че скорошен разговор относно процеса на аутопсията я е оставил неспокойна.

„Самото изискване да говорим по телефона, защото отказваш да го напишеш в съобщение, ми казва всичко, което трябва да знам – такова е усещането ми. Може би греша напълно“, споделя тя, обсъждайки последните разговори по случая.

Брук твърди още, че началникът на полицията ѝ е казал, че лекарят, извършил независимата аутопсия, все още прави промени в доклада месеци след предполагаемата кончина на баща ѝ. „Очевидно лекарят, направил независимата аутопсия, нанася корекции още от неделя“, разкри Брук в епизода, излъчен преди месец.

Водещият Буба на свой ред заяви, че аутопсията не е била направена, преди Хоган да бъде балсамиран. Той добави, че Брук и други близки до кеч звездата все още имат сериозни съмнения относно официалната версия.

„Този човек се води починал от 25 юли миналата година“, каза Буба. „Първоначално изобщо не са му правили аутопсия. Извършиха я едва след като вече беше балсамиран.“ Той допълни: „Брук и още няколко души вдигнаха шум, защото тя и останалите не вярват на начина, по по който всичко това беше съобщено. А нищо не разказва историята по-добре от една аутопсия.“

Брук посочи и няколко детайла, които продължават да я тревожат:

„В къщата имаше камери точно на мястото, където е издъхнал. Ако няма нищо гнило, просто ми покажете записите. Аутопсията, експресната кремация – просто всичко.“

В последващо интервю от миналата седмица Брук затвърди опасенията си, недоумявайки защо все още се правят промени в документите близо година по-късно. „Защо се нанасят корекции в аутопсията, след като човекът е мъртъв от 10-11 месеца?“, попита тя.

В друг момент от разговора Брук подчерта, че според нея обстоятелствата остават твърде неясни.

„Ако нещата са чисти, тогава ме накарайте да млъкна. Просто ми го покажете. В този случай се случиха толкова много аномалии и необичайни неща, които те карат да се замислиш.“

Брук повдигна въпроси и около медицинския брат, който е твърдял, че е бил на място в деня на инцидента. По нейни думи, тя не е успяла да се свърже с него, въпреки опитите си да сглоби пъзела около последните мигове на Хоган.

„Връзката с него е невъзможна. Никой не може да открие човека, който е бил там“, възмущава се Брук. Тя твърди, че въпросният служител е бил единственият външен човек в дома освен съпругата на Хоган – Скай Дейли. На Брук обаче ѝ било обяснено, че той се е намирал в друга част на къщата, когато баща ѝ е спрял да диша.

„Той е бил единственият друг човек в деня, в който баща ми почина. Скай също е била там“, казва Брук, след което добавя, че според нейна информация медицинският брат е бил „горе, за да поправя тоалетната или нещо подобно“.

По думите на Брук, „докато него го няма, баща ми просто си отива, а Скай е тази, която забелязва, че той е спрял да диша“ – още един детайл, който продължава да оставя дъщерята на кеч легендата без ясни отговори.

Източник: www.hola.com    
