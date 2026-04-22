Свят

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

22 април 2026, 16:11
Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ
Източник: Getty Images

Д окументалната поредица на Netflix „Хълк Хоган: Истински американец“ обхваща живота, кариерата, семейството и противоречията на легендата от WWE и холивудска звезда. Тя включва интервюта със самия Хоган (роден като Тери Болеа), първата му съпруга Линда, сина му Ник, дългогодишния му мениджър Джими Харт и президента Доналд Тръмп, който е приятел с Хоган и го хвали на екрана като „добър човек“.

Поредицата е заснета в началото и средата на 2025 г., само месеци преди Хоган да почине от сърдечен удар на 71-годишна възраст през юли. Участието му в нея е последната му поява на екран и последното му интервю, съобщава Page Six.

Ето най-големите разкрития:

В края на живота си Хоган е имал нужда от помощ за прости задачи

Поредицата разглежда здравословните проблеми на Хълк след кариерата му в борбата и години на операции. На екрана той е показан да тренира в домашния си фитнес с бастун месеци преди смъртта си.

„Чувствам се добре, но е мъчително“, казва той. „Карам сина ми да отваря бутилките с вода вместо мен, защото не мога да ги завъртя“. Хоган споделя, че това е „смущаващо“, но го държи „смирен“.

Бащата на Хълк е бил суров с него

Хълк си спомня детството си в Тампа, Флорида. Баща му е бил „италианец от старата школа“, който се е държал грубо. „Те не бяха от родителите, които ти казват, че те обичат“. Хълк е бил по-пълно дете и баща му често го е сравнявал негативно с по-големия му брат Алън, което му е създало комплекс за малоценност.

Напълно голи с Линда на първата среща

Хълк е женен за първата си съпруга Линда от 1983 г. до развода им през 2009 г. Линда си спомня първата им среща по-разкрепостено от него. Тя разказва, че когато са отишли в апартамента му, той излязъл от банята „напълно гол“. „Беше огромен. Колко хора могат да кажат, че са били с гигант?“, спомня си тя.

Не е бил убеден в сценичното си име

Хълк Хоган получава името си от Винс Макмеън-старши. Хоган вече е използвал „Хълк“ заради физиката си, но Макмеън добавил „Хоган“. Хълк възразил, че е италианец, а не ирландец, но шефът му казал, че това няма значение.

Конфликтът с Винс Макмеън-старши

Кариерата му в киното започва с „Роки III“ през 1982 г. Макмеън му забранил да участва във филма и го заплашил с уволнение. Хоган обаче почувствал, че трябва да го направи. „Той каза: 'Никога повече няма да работиш тук'. Аз отговорих: 'Добре, супер'“.

Смъртта на брат му

Братът на Хълк, Алън, умира от свръхдоза през 1986 г. на 38-годишна възраст. Малко преди това Алън поискал пари от Хълк. Хълк му дал парите, но не го взел със себе си на събитие. По-късно разбрал за смъртта му. „Трябваше да го взема със себе си, вместо да му давам пари. Беше трудно да го преживея“.

Хоган казва, че е било „грешка“ да лъже за стероидите

„Тогава се смяташе, че стероидите са по-безопасни от захарта“, казва Хълк. През 1991 г. той отрича употребата им в телевизионно шоу, но лъжата е била очевидна. „Ако можех да го изживея отново, не бих го направил“.

Семейният живот и разводът

В пика на славата си Хоган често е отсъствал от дома. Риалити шоуто „Hogan Knows Best“ (2005–2007) е било опит да спасят брака си, но е завършило със скандал. Линда разбрала, че той изневерява, след като икономката намерила чужда обица в леглото им. След развода Хълк намерил къщата си празна – Линда взела всичко освен дрехите му.

Опитът за самоубийство

След тежкия развод Хоган изпаднал в депресия. Децата му не вдигали телефона, а Линда започнала да се среща с 18-годишен. „Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя“, спомня си той.

Фалит и завръщане

„Дадох на Линда 70% от всичко... бях без пари. Бях фалирал“, казва Хоган. Той се завърнал на ринга през 2009 г. само заради парите, въпреки че тялото му е било разбито след множество операции.

„Никога не сме виждали човек да приема толкова много фентанил“

Поради силните болки през 2009 г., Хоган е приемал огромни количества фентанил под формата на таблетки, лепенки и „близалки“. Фармацевт му казал: „Трябва да си мъртъв... никога не сме виждали човешко същество да приема толкова много фентанил“.

Уволнението от WWE и освиркванията

През 2015 г. Хоган е уволнен заради расистки изказвания в изтекло негово секс видео. По-късно, при появата му на събитие на Netflix през януари 2025 г., публиката го освирква бурно. Хоган твърди, че това не го е разстроило: „Ако имаха нож, щяха да ме прободат в врата. За мен това означаваше, че мога да играя 'лошия' и да разпродам залата“.

Най-щастлив е бил с Линда

Въпреки трите си брака, на въпроса кога е бил най-щастлив, Хоган отговаря: „Когато децата бяха малки и здрави, а Линда беше перфектната майка и сродна душа“. Линда допълва: „Любовта ми към него никога не изчезна. Все още го обичам“.

Тери Хълк Хоган в кадри
10 снимки
Хълк Хоган
Хълк Хоган
Хълк Хоган
Хълк Хоган
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

