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Катастрофи и несправедливи глоби заради невидими пътни знаци в София

Жители на различни квартали с години подават сигнали до институциите

24 юли 2026, 14:10
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Ж ители на столични квартали сигнализират за несправедливи глоби и пътни произшествия заради избуяла растителност, която прикрива пътните знаци. Проблемът се изостря предимно през летния сезон, когато дърветата се разлистват, съобщи NOVA.

На столичната улица „Георги С. Раковски“ често се случват инциденти заради скрит в клоните знак „Стоп“ при кръстовището с улица „Любен Каравелов“. „Постоянно не се спазват правилата, а колите, които се движат по „Раковски“, не спират“, възмущава се Кристиана Бекярова, която живее в района.

"Хората неколкократно са подавали сигнали, които обаче остават без отговор. Писали са както до Столичната община, така и до КАТ, но вече над десет години чакат решение на проблема", обяснява друг жител на квартала – Марио Михайлов. По думите му знакът е в такова състояние, че дори да му сменят формата, никой няма да разбере за какво става дума.

Движението по кръстовището продължава да бъде опасно за живеещите наоколо. Според Михайлов там съвсем спокойно може да се сложи жълт мигащ светофар, който да изостря вниманието на шофьорите. Той е категоричен, че при всички положения дървото трябва да се окастри, за да се вижда знакът, или цялата сигнализация да се подмени с чисто нова.

Подобни неволи споделят и жители на столичния квартал „Дружба 1“. На улица „Туше Делииванов“ знакът за забранен престой и паркиране изобщо не се вижда от листата. „Така паркирам и ме глобяват, но слава богу тук от районното бяха разумни, понеже им казах, че знакът не се вижда“, споделя потърпевш мъж от квартала.

От дирекция „Зелени системи“ към Столичната община уверяват, че работят заедно с другите структури, за да осигурят своевременен отговор на жалбите. Тяхната работа се свежда предимно до поддържането и манипулацията на самата растителност, разяснява ландшафтният архитект Сианна Хлебарска. „Получаваме списъци от „Столичен автотранспорт“ и от „Пътна полиция“, когато има създадени такива предпоставки и опасности, като са ни описани локациите и местата, на които да обърнем внимание“, допълва тя.

От общината подчертават, че извършват проверки и отстраняват проблемните клони и дървета, за да гарантират сигурността на гражданите и безпроблемното движение в града.

Източник:  NOVA    
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