България

Военният министър Димитър Стоянов потвърди: България е поискала части за МиГ-29 от Полша

Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че България е изпратила официално писмо до Полша с въпрос какво възнамерява да прави страната с нейните МиГ-29 и дали е възможно София да получи резервни части за българските изтребители

24 юли 2026, 13:52
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М инистърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че България е държавата от НАТО, изпратила официално запитване до Полша за резервни части от нейните изтребители МиГ-29. Изявлението идва само ден след като Варшава разкри за интереса на съюзническа страна към самолетите, предвидени за Украйна, а София спешно търси начин да поддържа малкото си останали изправни машини и да не прекъсва охраната на българското небе.

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„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части“, каза Стоянов.

Изявлението идва на фона на информацията от вчера, че между военните министерства на България и Полша не се водят преговори за закупуване на самолети МиГ-29, както заявиха от пресцентъра на МО за БТА.

Стоянов днес уточни, че при положителен отговор от полската страна България може да изпрати екип, който да оцени състоянието и съвместимостта на наличните части.

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„Запасните части са елемент от поддръжката на един самолет. Ако те уважат това наше писмо, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъшно решение“, обясни министърът.

Стоянов добави, че е водил разговори по темата и с полския си колега, както и че България е отправила запитване до Унгария. По думите му възможностите за поддръжка на българските МиГ-29 се проучват, за да не бъде прекъсвано бойното дежурство.

„Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство“, заяви министърът на отбраната.

Той беше категоричен, че България трябва да разполага със собствена способност да охранява въздушното си пространство.

„Като българин категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети с наши пилоти. И аз го гарантирам“, каза Димитър Стоянов. 

Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза "Безмер", може да е другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който проведе среща днес с кметовете на общини от област Ямбол, които изразиха притеснения от пребиваването на американските военни самолети на намиращата се в близост авиобаза. 

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По думите на Стоянов по време на срещата е разяснена обстановката и необходимостта от пребиваването на американските военни самолети-цистерни в България, както и пристигането на до 250 военнослужещи на САЩ.

Надявам се кметовете да бъдат по-спокойни след предоставената им от мен информация, заяви Димитър Стоянов.

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„Към момента решението, което е взето от правителството и от Народното събрание, е правилно“, заяви министърът. Стоянов посочи, че американската страна вече е направила своята оценка, след като е отправила нота с искане за разполагане на до осем самолета.

Срокът за пребиваването на самолетите и военнослужещите е до 1 октомври. Всяка промяна в срока или в броя на самолетите ще изисква ново решение на Народното събрание.

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"Ако получим нова нота, обществото ще бъде уведомено своевременно“, заяви Стоянов.

По повод опасенията, че разполагането на американски самолети може да превърне района в потенциална мишена, министърът заяви: „България не е мишена и няма да бъде мишена“.

Източник: БГНЕС    
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Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29

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