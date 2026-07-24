България

Сняг заваля на връх Мусала в края на юли

Преминаващият студен фронт донесе валежи от сняг по високите върхове, вижте каква е прогнозата за утре

24 юли 2026, 16:46
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Н еобичайно за края на юли явление изненада най-високия връх на Балканите. Снимка в профила на Meteo Bulgaria показа заснежения първенец на Рила — връх Мусала, където застудяването превърна дъжда в истински сняг.

Причина за зимната картина посред лято е преминаващият студен фронт. До края на днешния ден над страната ще остане предимно облачно и сравнително хладно. На много места ще има валежи от дъжд, като в планинските райони и Лудогорието те ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици.

Какво време ни очаква утре (25 юли)?

През нощта облачността от запад постепенно ще се разкъсва, но над по-голямата част от страната ще остане значителна. Краткотрайни валежи с гръмотевици се очакват главно в Рило-Родопската област и Източна България.

Утре ни очаква постепенно подобряване на времето:

В страната: Облачността ще продължи да намалява и в много райони ще завръща слънцето. Следобед купеста облачност ще донесе краткотрайни дъждове и гръмотевици само на отделни места, предимно в източните и планинските райони. Вятърът ще остане умерен до временно силен от север-северозапад. Максималните температури ще се покачат до 24°–29° (за София — около 24°).

В планините: Времето ще остане променливо с предимно значителна облачност. Следобед на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 16°, а на 2000 м — едва 9°.

По Черноморието: Ще преобладава променлива облачност с краткотрайни превалявания (сутринта по южното, а следобед на повече места по цялото крайбрежие). Вятърът ще е умерен и временно силен, а температурите на въздуха ще са между 24° и 27°. Вълнението на морето ще се усили до 3–4 бала при температура на морската вода 24°–25°.

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