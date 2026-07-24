Възпитателка удряла и влачила по пода деца в детска ясла в София

К метът на район "Изгрев" в София д-р Делян Георгиев съобщи за случай на насилие над деца в Столична детска ясла "Проф. д-р Иван Митев" в ж. к. "Изток". По думите му, съвместна проверка на районната администрация и служители на Първо районно управление е установила, че възпитател е упражнил физическо насилие над няколко деца.

Според Георгиев записите от системата за видеонаблюдение показват как служителката "удря и влачи по пода няколко деца, дърпа ушите им" и извършва други действия спрямо тях.

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"Като кмет и баща на три деца съм възмутен от това поведение на човек, на когото сме поверили най-ценното си", заяви той и допълни, че е разпоредил незабавна проверка след сигнал от родители.

Георгиев посочи, че след като проверката е потвърдила сигналите, районната администрация е сезирала прокуратурата и МВР. Освен това е изпратено официално писмо до директора на детската ясла с искане за "незабавното, дисциплинарно уволнение" на служителката.

"Подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да търпи отговорност за действията си", подчерта кметът.

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Той заяви още, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия по трудовото законодателство, а компетентните институции да приключат проверката във възможно най-кратък срок.

"Ангажирам се лично да проследя случая", добави Георгиев.