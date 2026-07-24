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Тежък сблъсък във Виена: Круизен кораб с 200 души на борда се удари в кей, 14 са ранени

Речен круизен кораб с 200 души на борда се блъсна силно в кея и шлюза „Фройденау“ във Виена. При инцидента 14 туристи са с леки наранявания, а шестима са откарани в болница. В корпуса на плавателния съд няма пробойни, съобщават властите

24 юли 2026, 13:54
Тежък сблъсък във Виена: Круизен кораб с 200 души на борда се удари в кей, 14 са ранени
Източник: БТА

Р ечен круизен кораб с около 200 души на борда, главно австрийски и германски граждани, се е блъснал тази сутрин в стената на кея и вратата на шлюза Фройденау във Виена. При инцидента 14 души са получили леки наранявания, съобщи говорителят на Виенската пожарна Гералд Шимпф пред Австрийската новинарска агенция АПА, предават електронните медии. 

Спасителните екипи, включително Виенската служба за спешна медицинска помощ, са били сигнализирани около 4:00 часа сутринта. След сблъсъка е било установено, че в корпуса на кораба няма пробойни, през които да прониква вода, съобщиха от пожарната. Корабът „Анна Катарина“ се е движел срещу течението към шлюза. Сблъсъкът с кейовата стена и шлюзовата врата е бил много силен, за което свидетелстват сериозните повреди по носовата част на плавателния съд. 

Говорителят на Спешната помощ Даниел Мелхер съобщи, че 14 пострадали са били прегледани, като шестима са откарани в болница. Всички наранявания са сравнително леки. Пострадалите са се оплаквали главно от болки в гърба, гърдите и врата. По думите му няма тежко ранени и никой не е в критично състояние. 

Виенската професионална пожарна е обявила втора степен на тревога и е изпратила многобройни екипи както по суша, така и по вода. Допълнителни спасителни екипи са се качили на борда и са организирали евакуацията на пострадалите.

След като „Анна Катарина“ е била обезопасена и закрепена към брега, операцията е приключила около 6:30 часа. В спасителната акция са участвали 60 пожарникари с 18 специализирани автомобила. 

Източник: БТА/Цветана Делибалтова    
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