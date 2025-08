Погребаха Хълк Хоган на частна церемония във Флорида

Х ълк Хоган беше погребан на частна церемония в Клиъруотър, Флорида, във вторник – 12 дни след като почина от сърдечен удар.

Семейството и приятели на покойната суперзвезда на WWE се събраха на 5 август, вторник, за да отдадат почит и да отпразнуват живота му, след смъртта му на 24 юли. Хоган беше на 71 години.

Церемонията се състоя в Мемориалния парк и погребален дом "Силван Аби" в Клиъруотър – градът, в който Хълк, роден като Тери Джийн Болеа, живееше със съпругата си Скай Дейли.

Снимки от събитието показват мъже и жени, облечени в черно и с оранжеви бутониери, носещи ковчега към погребалния дом. Малко преди церемонията, бившата звезда на WWE Трите Хикса (Triple H), чието истинско име е Пол Майкъл Левеск, бе забелязан да слиза от частен самолет заедно със Стефани Макмеън – бивш съ-изпълнителен директор на WWE до 2023 г. Сред присъстващите бяха и певецът Кид Рок, както и комикът Тео Вон.

Причината за смъртта на Хоган беше остър миокарден инфаркт – медицинският термин за сърдечен удар.

Според медицински документи, с които PEOPLE разполага, легендата на WWE е имал в анамнезата си диагноза левкемия, както и предсърдно мъждене – често срещано сърдечно заболяване, което предизвиква неравномерен сърдечен ритъм. Диагнозата левкемия, форма на рак, която засяга белите кръвни клетки, не беше известна публично преди смъртта му.

В документите също се посочва, че Хоган ще бъде кремиран. Към момента не е ясно кои членове на семейството са присъствали на церемонията.

Хоган оставя след себе си третата си съпруга – Скай Дейли, която е била у дома по време на смъртта му, както и двете си бивши съпруги – Линда, която подаде молба за развод през 2009 г. след 23 години брак, и Дженифър МакДаниел, с която бяха женени близо 11 години, преди да се разделят през 2021 г.

От брака си с Линда, Хоган има две деца – Ник Хоган (на 35 години) и Брук Хоган (на 37 години). Три дни преди погребението, Ник присъства на събитието SummerSlam на WWE на 2 август, където организацията отдаде почит към паметта на покойния му баща.

Брук, от своя страна, беше в обтегнати отношения с Хоган през последните две години. Тя и съпругът ѝ – бившият играч от НХЛ Стивън Олекси, посрещнаха близнаци през януари. На 29 юли, Брук – бивша звезда от риалити телевизията – наруши мълчанието си относно кончината на баща си, като сподели емоционално послание в Instagram:

„Когато той напусна тази земя, сякаш част от духа ми си тръгна с него. Усетих го още преди новината да стигне до нас. [...] Знам, че сега е в мир, отървал се е от болката и е на място, толкова красиво, колкото си го е представял. Той говореше за този момент с такова удивление и надежда. Сякаш срещата с Бог е най-великата титла, която някога е имал.“

Стивън Олекси сподели наскоро, че през периода на отчуждение между Брук и баща ѝ, той е поддържал връзка с Хоган и Ник, в случай че някога пожелаят да поправят отношенията си.

Олекси разкри, че се е свързал с Хоган „около месец и половина след“ раждането на близнаците, за да види дали би искал да ги срещне, но такава среща не се е състояла преди смъртта на легендата.

„Изпратих отново съобщения, за да преценя как се чувства, но той не прояви интерес“, каза Олекси.