Любопитно

Опра Уинфри разкри истинското си име

Медийният магнат Опра Уинфри остави без думи актрисата Кеки Палмър, след като разкри, че истинското ѝ име по документ е Орпа. Причината за промяната се оказва банална грешка в правописа, която близките ѝ допуснали още в ранното ѝ детство

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 16:14
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О пра Уинфри смая актрисата Кеки Палмър, след като призна, че рожденото ѝ име всъщност е Орпа.

„Името ми беше Орпа (Орфа) от Библията“, разкри 72-годишната икона на токшоутата пред изненаданата си домакиня по време на гостуването си в подкаста „Baby, This Is Keke Palmer“.

След това легендарната водеща разясни библейския контекст и историята зад избора на семейството си.

„Книга Рут, първа глава, 14-ти стих. Това е цялата история за Рут и Ноемин“, сподели тя. „Рут казва: „Където и да отидеш ти, ще отида и аз.“ А тогава Орфа отвръща: „Аз се връщам. Съжалявам, не мога. Пътят е твърде дълъг.““

  • От Орпа до Опра

Запитана от Палмър защо е решила да смени името си на Опра, легендарната водеща обясни, че промяната всъщност е станала без нейно пряко участие, докато е била още дете.

„В дома ми никой не знаеше как да го пише правилно“, си спомня тя. „И така, в акта ми за раждане останах записана като Орпа. Но хората около мен бързо започнаха да го произнасят като Опра. Разликата е просто в това дали буквата „П“ е преди „Р“, или след него. С течение на времето всички свикнаха с Опра и това си остана.“

Уинфри допълни, че е била на около 20 години, когато най-накрая е осъзнала, че официалното име в документа ѝ за раждане се различава от това, с което я наричат роднините и приятелите ѝ.

10 житейски мъдрости, които научихме от Опра
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По време на разговора Опра отбеляза, че 32-годишната звезда от „Акеела и пчелата“ също използва псевдоним, като рожденото ѝ име всъщност е Лорън Киана Палмър.

„Толкова се радвам, че знаеше това!“, възкликна изненаданата Палмър.

Любопитен детайл от кариерата на Уинфри е, че тя закачливо кръсти продуцентската си компания Harpo Productions, което е просто името „Oprah“, написано наобратно.

  • Архивите говорят

Това не е първият път, в който медийният магнат коментира объркването около рожденото си име. В архивен запис от нейно прослушване през 1983 г., показан отново през 2005 г. в „Шоуто на Опра Уинфри“, тя споделя още подробности: „Родителите ми не бяха фенове на Харпо Маркс от „Братя Маркс“ — тогава дори нямахме телевизор вкъщи. Първоначално леля ми Ида избра името ми от Библията, кръщавайки ме Орфа. Но тъй като у дома никой не знаеше как да го изпише правилно, в крайна сметка се превърнах в Опра.“

Редактор: Стела Христова
Източник: Page Six    
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