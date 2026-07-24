Скандал със стадо зебри и съюзник на Орбан в Унгария

У нгарските власти разследват „пълния хаос“ около стадо зебри, превърнало се в символ на предполагаемата корупция и разточителството по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан, съобщи министърът на околната среда Ласло Гайдош.

Животните се превърнаха в постоянна тема на антиправителствените протести, след като в края на 2024 г. бяха заснети да се разхождат край луксозното имение „Хатванпуста“, което официално е собственост на бащата на Орбан.

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Земята и стадото принадлежат на ловното сдружение на Льоринц Месарош, един от най-богатите унгарци и близък съюзник на Орбан.

Начинът, по който са отглеждани зебрите, представлява „безотговорно отношение към животните“, заяви Гайдош.

Официалната документация е разкрила „пълен хаос“ около 17-те зебри, отглеждани на 35 километра западно от Будапеща.

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„За огромното мнозинство от тях няма доказателства за произход. Повечето документи са съставени със задна дата. За някои животни не знаем абсолютно нищо, те изобщо нямат документи“, заяви министърът.

За съществуването на едно от животните станало известно едва след като то избягало заедно с още две зебри „заради неподходяща ограда“ през зимата и „измръзнало до смърт“, добави Гайдош.

„Няма да оставим това без последствия“, заяви министърът, който преди това е работил в зоопарк, и разпореди „цялостно разследване“ на случая.

Миналата година ловното сдружение „Вал-вьолди“ в Месарош обяви, че стадото се отглежда в съответствие с действащото законодателство и разполага с необходимите разрешителни.

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От сдружението твърдят, че всички екзотични животни в имота са били спасени от лоши условия.

Шестнадесетгодишното управление на Орбан приключи, след като партията му загуби изборите през април.

Новият министър-председател Петер Мадяр, който водеше кампания с обещание да се бори с корупцията, започна вътрешни одити и разследвания на предполагаеми злоупотреби.