Хълк Хоган почина на 71 години: Иконата на WWE издъхна във Флорида, разкриха причината за смъртта

Л егендата на кеча Хълк Хоган е починал на 71-годишна възраст. Това предаде Daily Mail .

Иконата на WWE е издъхнал рано сутринта в четвъртък, след като медицински екип е бил изпратен в дома му в Клиъруотър, Флорида, съобщава TMZ.

