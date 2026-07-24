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Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?

Администрацията заявява, че новите налози са насочени към страни, които не са успели да забранят или ефективно да приложат забрани за стоки, произведени с принудителен труд, което отбелязва една от най-големите търговски акции от втория мандат на Тръмп

Елена Дремова Елена Дремова

Обновена преди 52 минути / 24 юли 2026, 08:22
Новите мита на Тръмп влизат в сила: Кои 60 държави са засегнати и с колко?
Източник: iStock

П резидентът Доналд Тръмп предприе действия в четвъртък за възстановяване на широкообхватен режим на глобални мита, обявявайки нови импортни налози от 10% до 12,5% върху стоки от 60 търговски партньори, само часове преди временно наложените световни мита след отмяната им от Върховния съд да изтекат.

Администрацията заявява, че новите налози са насочени към страни, които не са успели да забранят или ефективно да приложат забрани за стоки, произведени с принудителен труд, което отбелязва една от най-големите търговски акции от втория мандат на Тръмп.

Съюзниците на Тръмп: Ще приемем митата, но не ги увеличавайте

Митата, които влизат в сила в 00:01 ч. в петък, ще се прилагат за икономики, представляващи приблизително 99 процента от вноса на САЩ, според Службата на търговския представител на САЩ (USTR).

Представители на администрацията твърдят, че ходът има за цел да изравни условията за американските работници, като санкционира държави, чиито пазари позволяват продукти, свързани с принудителен труд, да навлизат в международните вериги за доставки. Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че Съединените щати отдавна прилагат ограничения за стоки от принудителен труд и че търговските партньори трябва да направят същото.

Очаква се ходът да разпали отново дебата относно агресивната търговска програма на Тръмп преди междинните избори през ноември.

Тръмп направи бомбастично изказване за митата

Огъстин Ло, партньор в международната юридическа фирма Dorsey & Whitney, който консултира клиенти относно митническото и международното търговско право на САЩ, заяви в коментар за Newsweek, че решението ще има последици за бизнеса и потребителите в САЩ.

„Остава да видим какво влияние ще има това митническо действие върху икономиката; как то ще взаимодейства с всякакви последващи митнически действия на тази администрация; и какво облекчение може да има в бъдеще, било то чрез последващи процедури на USTR или чрез двустранни търговски преговори със засегнатите търговски партньори“, каза Ло.

Нов опит след решението на Върховния съд

Действието идва след като Върховният съд отмени предишния опит на Тръмп да наложи широки глобални мита съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, отсъждайки, че законът не разрешава подобни налози. В отговор администрацията временно премина към 10-процентови световни мита съгласно Раздел 122 от Търговския закон от 1974 г. – разпоредба, която изтича в петък след 150 дни.

Новите мита вместо това разчитат на Раздел 301 от същия закон – търговски инструмент, който позволява на президента да реагира на чуждестранни практики, считани за несправедливи или вредни за американската търговия, и който в миналото е издържал съдебен контрол.

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

„Президентът Тръмп признава, че десетилетия на морално убеждаване не са премахнали принудителния труд от глобалните вериги за доставки. Съединените щати имат забрана за внос на стоки от принудителен труд от почти век и я прилагат стриктно; крайно време е нашите търговски партньори да направят същото“, заяви посланикът и търговски представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Представители на администрацията казват, че някои страни са получили по-ниски митнически ставки, след като през последните седмици са предприели стъпки за затягане на контрола върху принудителния труд. Вносът от страни, които са приели или са се ангажирали с някаква форма на забрана на принудителния труд, като цяло е обложен с 10 процента мито, докато останалите са изправени пред налози от 12,5 процента.

Някои продукти, включително нефт, газ, торове и много стоки, отговарящи на условията за безмитен режим съгласно Споразумението САЩ-Мексико-Канада, са освободени.

„Днешното действие ще започне да коригира това, което е едновременно нарушаване на човешките права и изкривяваща търговска практика, за да се подобри благосъстоянието на работниците навсякъде“, добави Гриър. „Окуражен съм от търговските партньори, които се задействаха бързо да приемат забрани за внос на стоки от принудителен труд, и очаквам с нетърпение да осигурим тяхното ефективно прилагане.“

Кои държави са засегнати от новите мита на Тръмп за принудителен труд?

Група с 10 процента мито:

* Аржентина
* Бангладеш
* Камбоджа
* Канада
* Еквадор
* Ел Салвадор
* Гватемала
* Индонезия
* Малайзия
* Мексико
* Пакистан
* Обединено кралство

Група с 10 процента или 12,5 процента мито:

* Европейски съюз
* Тайван
* Япония
* Корея
* Швейцария

Група с 12,5 процента мито:

* Алжир
* Ангола
* Австралия
* Бахамски острови
* Бахрейн
* Бразилия
* Чили
* Китай
* Колумбия
* Коста Рика
* Доминиканска република
* Египет
* Гаяна
* Хондурас
* Хонконг
* Индия
* Ирак
* Израел
* Йордания
* Казахстан
* Кувейт
* Либия
* Мароко
* Нова Зеландия
* Никарагуа
* Нигерия
* Норвегия
* Оман
* Перу
* Филипини
* Катар
* Русия
* Саудитска Арабия
* Сингапур
* Южна Африка
* Южна Корея
* Шри Ланка
* Тайланд
* Тринидад и Тобаго
* Турция
* Обединени арабски емирства
* Уругвай
* Венецуела
* Виетнам

Как това се вписва в по-широката програма за мита на Тръмп

Откакто се върна на поста, Тръмп използва митата на различни основания, включително национална сигурност, контрол на имиграцията, трафик на фентанил, реципрочен пазарен достъп, а сега и от загриженост за трудовите и човешките права.

Администрацията твърди, че неуспехът на чуждестранните правителства да предотвратят навлизането на техните пазари на стоки, произведени с принудителен труд, създава несправедливо конкурентно предимство и затормозява американската търговия.

Тръмп въведе нови мита до 50%

Правният механизъм, използван тук, е Раздел 301 от Търговския закон от 1974 г. – същата разпоредба, на която Тръмп разчиташе по време на първия си мандат, за да наложи мита върху китайски внос за стотици милиарди долари.

Този последен ход отразява и все по-широкото използване на търговската политика от страна на Белия дом. Тръмп се опита да използва митата като лост за преговори в области, които надхвърлят традиционните търговски спорове, включително усилия да притисне търговските партньори относно сигурността на границите, борбата с наркотиците, индустриалната политика и практики във веригите за доставки.

Поддръжниците на политиката твърдят, че митата могат да насърчат правителствата да затегнат мерките срещу принудителния труд и да намалят търсенето на стоки, свързани с неправомерни трудови практики. Критиците обаче предупреждават, че широките мита могат да увеличат разходите за импортьорите и потребителите, да нарушат веригите за доставки и да обтегнат отношенията с търговските партньори.

Администрацията поддържа позицията, че мерките са необходими за справяне с това, което тя описва като несправедлива търговска практика, изкривяваща глобалната конкуренция.

Редактор: Елена Дремова
Източник: БТА/Светослав Танчев/Newsweek    
САЩ мита внос принудителен труд търговски партньори Европейски съюз USTR търговска политика международна търговия санкции
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