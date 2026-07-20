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Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Доналд Тръмп пристигна на стадиона с президентския хеликоптер Marine One, който прелетя над съоръжението около 45 минути преди началото на мача. По време на срещата той седеше в остъклена луксозна ложа заедно с Джани Инфантино

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юли 2026, 09:40
Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше нелепо до футболистите на Испания, които ликуваха след спечелването на световната купа   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

Доналд Тръмп пристигна на стадиона с президентския хеликоптер Marine One, който прелетя над съоръжението около 45 минути преди началото на мача. По време на срещата той седеше в остъклена луксозна ложа заедно с Инфантино.

Наблизо бяха настанени и други високопоставени лица и бивши играчи, включително кралят на Испания Фелипе VI, министър-председателят на Канада Марк Карни и президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум.

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Доналд Тръмп Испания Мондиал 2026
Доналд Тръмп Испания Мондиал 2026
Доналд Тръмп Испания Мондиал 2026
Доналд Тръмп Испания Мондиал 2026

Тръмп беше показан за кратко на видеоекраните на стадиона след като беше изпълнен националния химн на САЩ. Чуха се спорадични освирквания от някои части на тълпата, но нищо общо с враждебното посрещане, което е получавал на други спортни събития по време на президентството си.

Въпреки това, когато президентът на САЩ и Инфантино излязоха на терена за награждаването след победата на Испания, по трибуните отекнаха силни освирквания. Докладът на преслужбата на Белия дом отбеляза, че околният шум от тълпата, който е бил около 78 децибела преди тяхното представяне, е скочил до 84 децибела при стъпването на Тръмп на терена.

След като Тръмп връчи световната купа на Испания, той се опита да застане до отбора отстрани на подиума, докато играчите празнуваха, преди Инфантино дискретно да го отстрани.

Това беше повторение на сцената от миналогодишното Световно клубно първенство на същия стадион, когато Тръмп връчи трофея на шампионите от Челси и се опита да се вклини в празненствата за пълно недоумение на футболистите.

Тръмп направи няколко появи на спортни събития след преизбирането си. Миналата година той присъства на Супербоул, Откритото първенство по тенис на САЩ (US Open), Дайтона 500 и Купа Райдър по голф. Тази година той посети няколко голф събития, националния шампионат по колежански футбол и мач №3 от финалите на НБА, където беше посрещнат с освирквания от домашната публика на Ню Йорк Никс.

Появата на Тръмп беше първият път, в който той присъства на мач от тазгодишното Световно първенство, на което САЩ са съдомакини заедно с Канада и Мексико.

На финала на Световното първенство през 2022 г. емирът на Катар, шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, се присъедини към Инфантино, за да връчи трофея на Лионел Меси и неговите съотборници от Аржентина. Владимир Путин го връчи на Килиан Мбапе и Франция след победата им на Световното първенство през 2018 г. в Русия.

Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на финал на Световно първенство на родна земя. Когато САЩ бяха домакини на турнира през 1994 г., предшественикът на Тръмп Бил Клинтън не присъства на мача. Вместо това трофеят тогава беше връчен от вицепрезидента на Клинтън – Ал Гор.

Тръмп поддържа близки отношения с Инфантино и дори се обади на президента на ФИФА, за да лобира за преразглеждане на спорното наказание с червен картон на звездата на САЩ Фоларин Балогун преди мача им от осминафиналите. ФИФА наистина отмени наказанието на Балогун, но политическият цирк хвърли сянка върху американския отбор, който отпадна от едно иначе обещаващо Световно първенство след поражение от Белгия.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Доналд Тръмп Мондиал 2026 ФИФА Джани Инфантино Освирквания Световно първенство по футбол Испания Церемония по награждаването Политика и спорт Протоколен гаф
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