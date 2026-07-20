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Почина футболната легенда Кевин Кийгън

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 17:41
Почина футболната легенда Кевин Кийгън
Източник: Getty Images

К евин Кийгън, бившият мениджър на Англия и „Нюкасъл“, и два пъти избран за най-добър футболист на годината в Европа, почина на 75-годишна възраст.

Семейството на Кийгън разкри през януари 2026 г., че той е болен от рак, а през юни самият той поясни, че е в четвърти стадий, най-напредналият.

„С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст“, ​​се казва в изявление на семейството, цитирано от „Гардиън“.

„Кевин се бореше с рака и беше заобиколен от съпругата и дъщерите си в последните си мигове. „Двукратен носител на „Златната топка“, Кевин беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Това е изключително труден момент и те искат лично пространство и уединение,“ добавят от семейството на Кийгън.

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Той започва кариерата си в „Скънторп“, преди да бъде привлечен в „Ливърпул“ от Бил Шенкли само за 33 000 паунда през 1971 г.

„Крал Кевин“ печели титлата в английската Първа дивизия три пъти, както и Купата на Футболната асоциация, Купата на УЕФА два пъти и Купата на европейските шампиони през 1977 г.

Кийгън е единственият британски играч, спечелил две „Златни топки“. Висок 175 см, по собствено признание, не е естествен талант, но като син на миньор от Южен Йоркшир тренира усилено, остава скромен и никога не е избягвал предизвикателство.

Легендарен футболист разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

„Ако бях чистач на улици, улицата ми щеше да е най-чистата в квартала. Приех това присърце“, казва той приживе. Кийгън два пъти е обявяван за Европейски футболист на годината, докато е в немския клуб „Хамбургер“, и се завръща в Англия, за да играе за „Саутхемптън“ и „Нюкасъл“, преди да се пенсионира като играч през 1984 г.

Той има 63 мача за Англия, отбелязва 21 гола, играе на Световното първенство през 1982 г., а по-късно е и капитан на националния отбор.

Редактор: Николай Киров
Източник: The Guardian    
Кевин Кийгън
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