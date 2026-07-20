П резидентьт на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба за втори път на 20 юли.

Любимата жена на нейния син Мартин Велев роди второ момиченце след 3-годишната Ваяна.

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Само седмица по-рано голяма трагедия сполетя семейството, след като таткото загина при тежък инцидент в Гърция.

Мартин и любимата му трябваше да се приберат заедно от почивка в Гърция на 12 юли именно заради предстоящото раждане.

На 10 юли Велев почина след инцидент с джет пред плаж Зографу в Ситония, Халкидики.

На 14 юли стотици се стекоха пред столичния храм "Света София", за да изпратят Мартин в последния му земен път.