Свят

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Властите предупреждават за екстремни жеги, повишен риск от пожари и призовават гражданите да ограничат престоя на открито

20 юли 2026, 12:27
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  • От понеделник до сряда Гърция ще бъде обхваната от гореща вълна, като на места температурите ще достигнат и надхвърлят 40°C.
  • Най-високи стойности се очакват във вторник – до 40–41°C в Тесалия и до 42°C в района на Агринио.
  • Гражданската защита призовава хората да ограничат престоя на слънце, да приемат повече течности и да бъдат особено внимателни заради повишения риск от горски пожари.

МЗ с ценни препоръки за справяне с горещините

Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от понеделник до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха ще доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий, съобщава телевизия Скай.

Заради прогнозата в неделя се проведе заседание на специалната Комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари.

Гореща вълна обхвана Гърция, градусите скачат до 43

Според експертите във вторник температурите в Тесалия ща достигнат до 40 – 41 градуса, а в района на Агринио, Западна Гърция, се предвиждат дори 42 градуса.

Температурите постепенно ще започнат да спадат – в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната.

"Не поемайте ненужни рискове!": Гърция с предупреждение към туристите

  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща комплекс от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с необичайно високи температури, известни като горещи вълни. Екстремната жега натоварва сериозно човешкия организъм, особено сърдечносъдовата и терморегулаторната система, и може да доведе до опасни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания като сърдечни, белодробни и бъбречни проблеми.

Основна стратегия за предпазване е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори и при липса на усещане за жажда. Необходимо е да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят обезводняването на организма. Хранителният режим също е от значение – препоръчва се консумацията на леки и студени храни като плодове, зеленчуци и салати, а тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, трябва да се ограничат.

Охлаждането на тялото и средата е от ключово значение. Препоръчително е да се избягва излизането на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако престоят навън е неизбежен, трябва да се търси сянка и да се носи шапка. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. В домашни условия помагат хладните душове, поставянето на влажни кърпи върху тялото и поддържането на дома хладен чрез затваряне на прозорци и спускане на завеси или щори през деня.

Изборът на облекло и ограничаването на физическата активност също допринасят за по-лекото понасяне на жегите. Трябва да се носят леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Интензивните физически натоварвания и спорт на открито трябва да се избягват през горещата част от деня.Важно е да се разпознават симптомите на прегряване, които включват:

  1. силна отпадналост,
  2. главоболие,
  3. световъртеж,
  4. гадене,
  5. ускорен пулс и зачервена,
  6. гореща и суха кожа.

При появата на такива признаци е необходимо незабавно да се потърси хладно място, да се приемат течности и при влошаване на състоянието да се потърси медицинска помощ.

 

Източник: БТА, Петър Къдрев    
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